Konstanz – "Lieber Herr Oberbürgermeister Burchardt", heißt es auf dem Blatt Papier, das auf einem städtischen Plakat klebt. "Wir, Bürger dieser Stadt, fühlen uns belästigt von Ihrer Schmutzkampagne gegen Menschen in Not." Gemeint ist eine Kampagne gegen das aufdringliche und bandenmäßig organisierte Betteln. Flyer und Plakate, die in der Altstadt verteilt sind, erklären, welche Formen des Bettelns erlaubt und welche verboten sind. Während sich die einen Bürger von diesen Bettlern gestört fühlen und die Kampagne begrüßen, meldet sich nun auch die andere Seite zu Wort – wenn auch anonym. Kritiker haben ihre ganz eigene Botschaft auf den Plakate - wie auf diesem in der Hussenstraße - hinterlassen.

Bild: sap

Darauf steht: "Leute, die um einen Groschen bitten, stören uns nicht. Uns stört, dass soziale Umstände Menschen zum Betteln zwingen. Und uns stört, dass Sie Armut kriminalisieren. Wir bitten Sie: Machen Sie mit unseren Steuergeldern etwas Gescheites!" Sie, der oder die Schreiber, seien in einer glücklicheren Lage "und geben gerne etwas von unserem Wohlstand ab. Und wir setzen uns politisch dafür ein, dass Menschen überhaupt nicht erst betteln gehen müssen". Unterschrieben ist das Papier von der "Initiative Konstanzer Bürger für das beste Konstanz, das es geben kann". Eine Anspielung auf die Aussage des OB, dass das heutige Konstanz das beste Konstanz sei, das es je gab. Für die Sachbeschädigung entschuldigen sich die Schreiber am Schluss auch noch.

"Falsche Behauptungen"

Die Stadt sieht sich zu Unrecht kritisiert. "Der oder die anonymen Kritiker stellen die grundlegenden Fakten der städtischen Initiative falsch dar", entgegnet Sprecher Walter Rügert. Die Initiative der Stadt richte sich nicht grundsätzlich gegen das Betteln. "In Konstanz ist das sogenannte „stille Betteln“ gestattet – und das soll auch weiterhin so bleiben", so Rügert. Mit der Kampagne gehe die Stadt gegen das aufdringliche und aggressive Betteln vor, "durch das sich viele Menschen belästigt fühlen und bei dem oft Grenzen überschritten werden".

Erst vor Kurzem war ein Bettler zu beobachten, der Restaurantgäste am Fischmarkt direkt am Tisch ansprach. Als diese nichts gaben, fing er an, sie zu beschimpfen. "Das aggressive und aufdringliche Betteln schadet auch denjenigen, die sich an die Regeln halten und still betteln", kommentiert Rügert. Es sei auch falsch, dass die Stadt Armut kriminalisiert. "Richtig ist, dass die Stadt Armut mit einer breiten Palette von Hilfsleistungen bekämpft: angefangen von den gesetzlich definierten Hilfsleistungen nach der Sozialgesetzgebung bis hin zu den darüber hinausgehenden Hilfsleistungen wie zum Beispiel dem Sozialpass".

Kampagne mit Vertretern der Kirche besprochen

Die Stadt verweist auf den Hintergrund: "Das aggressive und aufdringliche Betteln geht in der Regel von organisierten Banden aus, die arme Menschen ausnutzen und auf deren Kosten Geld machen. Wer aufdringliches und aggressives Betteln schützt, schützt auch die Banden, die dies organisieren." Zudem sei die städtische Kampagne mit Vertretern der Kirche besprochen worden. Sie unterstützen das Vorgehen der Stadt. Gestartet wurde die Kampagne Mitte Mai gemeinsam mit der Polizei. Flyer und Plakate erklären, welche Formen des Bettelns erlaubt und welche verboten sind und liegen unter anderem auch in Hotels aus. Es gibt außerdem verstärkt Kontrollen in der Innenstadt. Darüber hinaus räumen die Polizei und der städtische Ordnungsdienst Lager, die den organisierten Bettlern als Unterkunft dienen.

Das Fazit der Stadtverwaltung zu der massiven Kritik: "Wenn sich die sogenannte Initiative in den öffentlichen Diskurs einmischt, dann sollte sie auch Gesicht zeigen, und sich nicht hinter der Anonymität verstecken. Nur dann ist ein Austausch möglich."

