In einer Videobotschaft der Stadt Konstanz erklärt Oberbürgermeister Uli Burchardt: Die Stadt Konstanz hat im öffentlichen Raum alle Ansammlungen über fünf Personen verboten. Bei der Verwaltung sei man ein großer Freund davon, dass Menschen sich im Freien aufhalten. „Aber das geht jetzt nicht mehr und es geht sofort nicht mehr“, sagt OB Burchardt im Video, das unter anderem bei Facebook veröffentlicht wurde.

Konstanz Kneipen und Restaurants müssen um 18 Uhr schließen. Ganz pünktlich klappte das in Konstanz nicht. Aber um 19 Uhr war alles dicht

Ministerpräsident Kretschmann drohte bereits mit der Ausgangssperre

Noch bis zuletzt hatten sich zahlreiche Konstanzer angesichts des frühlingshaften Wetters in größeren Gruppen rund um den Seerhein versammelt, grillten dicht gedrängt und feierten teilweise auch Partys.

Burchardt bittet „dringend darum, sich an dieses Versammlungsverbot zu halten“. Die Stadtverwaltung habe sich den Schritt nicht leicht gemacht, es sei aber „immer noch besser, als das wir eine Ausgangssperre machen“, so Burchardt.

Hiermit hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstagvormittag gedroht, sollten sich die Bürger nicht an die inzwischen geltenden Restriktionen halten. „Es kann nicht sein, dass jetzt junge Leute zu Corona-Partys rennen“, sagte Kretschmann. „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum“, so Kretschmann.

Beim Versammlungsverbot in Konstanz für Gruppen ab sechs Personen habe die Stadt laut Uli Burchardt die Polizei „um Unterstützung gebeten“.