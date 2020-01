Konstanz vor 2 Stunden

Die Spritpreise in der Schweiz unterscheiden sich kaum noch von jenen in Konstanz. Lohnt es sich, zum Tanken über die Grenze zu fahren?

In Konstanz kostete der Liter Super-Benzin am Dienstagnachmittag zwischen 1,42 und 1,50 Cent. In Kreuzlingen um die 1,48 Cent. Weshalb der Preisunterschied so gering ist.