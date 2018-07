Herr Specker, wie ist es, der attraktivste Lehrer aus Konstanz gewesen zu sein?

Specker: Mich amüsiert das. Ich glaube, mir fehlten immer die Antennen dafür. (lacht) Im Nachgang erfahre ich jetzt viele Dinge, die man so über mich gesagt hat. Vielleicht ist das auch ganz gut so.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) nach mehr als 25 Jahren?

Specker: Mit gemischten. Einerseits freue ich mich nach der langen Zeit, bestimmte Dinge nicht mehr tun zu müssen, unabhängig sein zu können. Anderseits sind die Tage nun emotional sehr dicht, weil ich viele Menschen sehr vermissen werde, mit denen ich unglaublich gerne zusammengearbeitet habe.

Sie haben die GSS maßgeblich mitgeprägt...

Specker: ...mit dieser Aussage tue ich mich schwer. Ich war immer gerne an dieser Schule und ich denke, ich habe Spuren hinterlassen. Durch meine Wesensart und im Umgang mit den Menschen hier. Aber ob ich die Scholl'sche Bildungslandschaft verändert habe, vermag ich nicht zu sagen. Das sollen andere entscheiden.

Herr Herrenknecht, dann sagen Sie es: Hat Werner Specker die GSS geprägt?

Herrenknecht: Ich kenne ihn seit 2000, da wurde ich mit der Versetzung nach Konstanz sein Kollege in der Biologie-Fachschaft. Und ich würde schon sagen, dass er deutliche Abdrücke hinterlässt. Eben weil er sich nicht hinstellt und von sich behauptet: „Schaut her, wie toll ich bin.“ Er ist ein Arbeiter für Kinder, Eltern und uns alle, der nach bestem Wissen und Gewissen lebt und arbeitet.

Wenn wir bei der ultimativen Lobhudelei sind. Herr Specker, wie schätzen Sie Ihren Nachfolger ein?

Specker: Persönlich ist es eine große Freude, dass er erstens seinen Hut in den Ring warf und zweitens die Hürde genommen hat und ich jetzt einem in jeder Hinsicht kompetenten Nachfolger gegenübersitze. Das ist ein sehr gutes Gefühl, übrigens auch, dass das gesamte Kollegium mit Freude darauf reagiert hat. Wer Georg Herrenknecht kennt und weiß, was er für unsere Schule und Konstanz bewirkt, der weiß, dass er eine sehr, sehr gute Wahl ist.

Sie sind befreundet?

Herrenknecht: Wir sind Freunde geworden, ja. Ich möchte eines unterstreichen: Trotz seiner Leitungsposition hat Werner Specker nie das Gefühl vermittelt: Hoppla, jetzt spricht der Chef. Er findet – ob als Kollege oder als Abteilungsleiter – zur richtigen Zeit das richtige Wort.

Sie kennen die Schule beide schon lange. Wie sehr haben Sie darunter gelitten, dass die GSS zeitweise sehr stiefmütterlich behandelt wurde, zum Beispiel wenn Sie an den Sanierungsstau denken?

Herrenknecht: Natürlich war das teils schmerzlich, wenn man lesen musste, die Schule falle quasi auseinander und man sollte sie besser abreißen. Das war, vorsichtig gesagt, nicht ganzheitlich hingeschaut. Zum Beispiel ist es der Realschule immer sehr gut gegangen und geht es bis heute. Klar war aber auch für uns, dass wir analysieren müssen, woher dieser Blick von außen kommt?

Specker: Ich unterstreiche das. Aber die GSS verfügt nach 42-jähriger Geschichte auch über ein berechtigtes Selbstbewusstsein. Das war im Kollegium immer spürbar, dass wir hervorragende Arbeit geleistet haben und leisten. In vielen Punkten waren wir Vorreiter in der Konstanzer Schullandschaft. Die Kritik von außen hat sich nach meinem Empfinden im Inneren nicht so dramatisch ausgewirkt. Wir sind jetzt eher überrascht und erfreut, wie viel durch den Titel des Kulturdenkmals plötzlich möglich wird. (grinst)

Waren sie davor enttäuscht von der Stadt als Schulträger?

Specker: Ich möchte deutlich sagen, dass wir uns nie vernachlässigt fühlten. Auch finanziell nicht. Insbesondere haben die Fachbereiche Unterstützung erfahren. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass die GSS eine der ersten Schulen war, die breit aufgestellt ins Internet startete und der Schulträger war nicht nur dort immer sehr zuvorkommend.

Wird die Realschule heute anders wahrgenommen als zu Ihrer Anfangszeit, wird sie zur Resterampe für Nicht-Gymnasiasten?

Herrenknecht: Gerade sind wir gemeinsam die Statistik durchgegangen, und wir haben im Gegenteil immer mehr Schüler mit Gymnasiumempfehlungen auf der Realschule. Das könnte auch mit dem G8-Druck zu tun haben. Auf der Realschule können sie sich entwickeln und nach Klasse 10 stehen alle Wege offen. Das merken immer mehr Eltern und Schüler.

Specker: Es gilt doch immer, unabhängig von der Schulart, eine Antwort auf die Frage zu finden: Was brauchen die Kinder, für die ich verantwortlich bin. Und hier kann jede Schulart den entsprechenden Beitrag leisten.

Herrenknecht: Wir müssen dahin kommen, nicht mehr die Bedürfnisse einer Klasse als Einheit in den Vordergrund zu rücken, sondern die jedes einzelnen Schülers. Also nicht zu überlegen: Was benötigt die R5a oder die R7b, sondern was brauchen „Marie“ und was „Max“?

Ist das nicht utopisch? Wie soll eine solche Individualisierung gelingen?

Herrenknecht: Nehmen Sie bei uns die fünften und sechsten Klassen, in denen es bereits jetzt verschiedene Schwerpunkte gibt vom Sport über Musik bis zur Technik. Da geht es darum, die psychologische und soziale Basis zu legen, um dann ab der siebten Klasse individuell voranzukommen.

Specker: Vereinfacht gesagt wollen wir besonders darauf schauen, was die Kinder können. Nicht zu sehr darauf, was sie nicht können. Also nicht nur eine Mathe-Fördergruppe anbieten, sondern zum Beispiel in der Schwerpunktklasse „Kunst-Werken-Natur“ die Kinder Holzstücke messen zu lassen und die Ergebnisse zu addieren. So läuft die Förderung spielerisch, im Grunde automatisch. Wenn in meinem Büro Schüler sitzen, dann reden wir eher über ihre Stärken als über ihre Schwächen. Da müssen wir dringend dranbleiben.

Herr Specker, wie gut ist die Realschule an der GSS aufgestellt?

Specker: Wir haben im nächsten Schuljahr in der Jahrgangsstufe 5 bis 10, über 600 Schülerinnen und Schüler. Diese werden von 50 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Das Kollegium ist jung, engagiert – ein tolles Team.

Ein bestelltes Feld für Georg Herrenknecht...

Herrenknecht: Leicht macht er es mir nicht gerade. (lacht) Natürlich wäre es einfacher etwas aufzubauen, was am Boden liegt.

Blicken wir zurück auf 26 Jahre an der GSS. Welche Erlebnisse bewegen sie?

Specker: Das reicht ziemlich weit. Die Weihnachtskonzerte in der Sankt-Martins-Kirche, die nächtlichen Nicaragua-Läufe, aber sicher auch die Anerkennung als Kulturdenkmal. Bewegt haben mich aber auch schmerzliche Geschichten, wenn ein Kollege schwer erkrankt und man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist nicht anders als in einer Familie und als das begreife ich die Scholl-Schule: als große Familie.

Haben Sie einen Lieblingsort?

Specker: Das Grün in und um unsere Schule hat mich immer erfreut. Und ich sehe, dass unsere Hausmeister sich rührend darum kümmern. Und dann sicher auch die Bio-Sammlung und der Fachbereich Technik, meine Inseln in der Schule, wenn mir das „Organisatorische“ manchmal zu viel wurde. Nicht zu vergessen die superguten Spaghetti in der Mensa. (grinst) Stets mit einem Lächeln gereicht: „Ich weiß, nur eine kleine Portion, weil sie mittags sonst zu müde sind.“

Herr Herrenknecht, trotz bestellten Feldes: Was gibt es zu verbessern?

Herrenknecht: Wenn wir beim Bild bleiben, dann gilt es, die Früchte zu pflegen. Die Umsetzung des neuen Bildungsplans muss weiter vorangehen, der Digitalisierung müssen wir uns stellen. Das darf nicht heißen: Jeder bekommt ein Tablet und gut ist, da geht es auch um den Schutz der Kinder und die Sensibilisierung der Eltern beim Umgang mit den Medien. Außerdem sind uns die Schülerinnen und Schüler in unseren Internationalen Klassen sehr wichtig. Hilfreich ist dabei das erfolgreiche Konzept unserer Werkrealschule.

Herr Specker, Sie hätten noch ein Jahr länger arbeiten können. Warum ist trotzdem Schluss?

Specker: Ich kann mich erinnern, dass ich bereits als junger Mann gedacht habe: 2018 wird meine Dienstzeit enden. Irgendwann wurde das Pensionsalter hoch gesetzt, aber ich habe mir dieses eine Jahr geschenkt.

Ist das schwer gefallen?

Specker: Genau genommen nicht, und jetzt schon zweimal nicht. Weil mit Georg Herrenknecht die Nachfolge gesichert ist. Eine für mich runde Sache.

Was machen Sie am 10. September?

Specker: Ich denke, ich bin auf dem See unterwegs, werde bei gutem Wind Richtung Wasserturm und Geschwister-Scholl-Schule grüßen, in Gedanken alles Gute wünschen. Und dann richte ich meinen Blick auf den See. Lassen Sie mich an Norbert Heizmann erinnern, der vergangenes Jahr in Pension ging. Was er denn jetzt mache, wurde er gefragt.

Ich nehme an, noch mehr Fasnacht?

Specker: Er sagte, er kaufe sich jetzt einen Schaukelstuhl und sitze dann erst einmal. Wir Kollegen haben ihn dann gefragt: Aber du kannst ja nicht immer nur sitzen? Er meinte nur: 'Irgendwann fange ich dann an, ganz langsam zu schaukeln.'

Bei Ihnen schaukelt dann das Boot?

Specker: Das Bild passt jedenfalls, ich habe eine große Affinität zum Wasser und will dort viel Zeit verbringen. Aber mein Zuhause bleibt Konstanz.

Herrenknecht: Er muss dann halt noch mindestens 50 Jahre durchhalten und so fit bleiben wie jetzt. Ich will dann schließlich mitschippern. (lacht)

