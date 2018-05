Schluss mit Finanzcenter: Die Postbank bestätigt, dass sie die Filiale an der Moltkestraße schließt. Vor allem für die vielen Kunden mit Paketen wäre das hart. Doch die Post, mit der die Bank nur noch den Namen gemeinsam hat, sucht nach einer neuen Lösung.

Rolf Ditting konnte es kaum fassen, was er nach geduldigem Schlangestehen eher am Rande erfuhr: Der treue Postkunde hörte, dass die Filiale an der Moltkestraße geschlossen werden solle. Noch Tage danach ist er sauer: „Da ist jeden Tag viel los, manchmal geht die Warteschlange bis an die Treppe vor dem Gebäude, wie kann man so einen Standort dichtmachen“, sagt er dem SÜDKURIER. Denn inzwischen ist bestätigt, dass die Postbank ihr so genanntes Finanzcenter mitten im bevölkerungsreichsten Stadtteil schließt.

Angeblich ist Ende August bereits Schluss

Einen Termin wollte eine Sprecherin auf Anfrage nicht nennen, aber Kunden haben gehört, dass es Ende August so weit sein soll. Auch die Deutsche Post AG, ein von der Postbank inzwischen komplett getrenntes Unternehmen, räumt die anstehende Veränderung ein. Allerdings ist die Post selbst nicht der Mieter des markanten Pavillons vor dem früheren Fernmeldeamt. Die Postbank erbringt dort Post-Dienstleistungen im Auftrag der Deutschen Post.

Es ist der einzige Geldautomat der Cash Group weit und breit

Betroffen sind aber nicht nur zahlreiche Konstanzer, die hier Pakete aufgeben und abholen oder Briefmarken kaufen. Auch die Nutzer des Geldautomaten müssen erst einmal abwarten, wie es für sie weitergeht. Denn seit dem Rückzug der Deutschen Bank aus der Theodor-Heuss-Straße ist es der letzte in weitem Umkreis, an dem Kunden einer der so genannten Cash Group angeschlossenen Bank gebührenfrei Bargeld abheben können. Die Sprecherin in der Bonner Postbank-Zentrale kündigte auf eine entsprechende Frage an, in den nächsten Wochen werde ihr Unternehmen informieren, welche Alternativen für die Kunden bestehen.

Bei der Postbank geht es auch um Geld

Die Schließung ist demnach aber beschlossene Sache: „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern.“ Dazu würden auch neue „neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten“ entwickelt. Und es geht auch um Kosten: „Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten.“

Für Briefe und Pakete soll es weiter eine Anlaufstelle geben

Für die Postkunden mit ihren Briefen und Paketen gibt es im Bereich Zähringerplatz auf jeden Fall eine Alternative, erklärt der für die Region zuständige Post-Sprecher Hugo Gimber: „Unsere Vertriebsgebietsleitung sucht bereits nach einem neuen Standort für eine Partner-Filiale in unmittelbarer Umgebung des jetzigen Standorts in der Moltkestraße, wir streben einen nahtlosen Übergang an.“ Auch die Befürchtungen von Kunden mit Postfach, sie müssten künftig womöglich zur Filiale an der Marktstätte fahren, zerstreut er. In Petershausen hat die Post nach Gimbers Angaben etwa 280 Kunden, die sich ihre Sendungen in ein Postfach legen lassen. Auch wenn ein externer Anbieter im Auftrag der Post tätig werden sollte, wäre der Betrieb einer Postfachanlage demnach möglich.

Die Kunden hoffen auf einen Standort mit Parkplätzen

Laut Post-Sprecher Gimber sind „noch keine Entscheidungen gefallen, weder zum Termin für die Schließung des Postbank Finanzcenters noch zu den Standorten für eine neue Partner-Filiale und für die Postfachanlage“, was allerdings dem entgegenspricht, was Post-Kunden wie Rolf Ditting gehört haben. Der Konstanzer, der als Selbstständiger beruflich viele Sendungen zu verschicken hat, kann trotzdem hoffen: Nicht ausgeschlossen ist, dass ein Unternehmen die bisherigen Räume übernimmt und dort im Auftrag der Post ähnliche Dienstleistungen erbringt wie bisher. Ditting fände das klasse: „In der Moltkestraße findet man oft einen Parkplatz, und die braucht man doch, wenn man Pakete hat“, sagt er. Und auch andere Kunden nutzten die Filiale eifrig, so der Stammkunde in Petershausen: „In der Filiale arbeiten bis zu vier Mitarbeiterinnen, und die haben eigentlich immer gut zu tun“.

Die Post muss liefern

Die Deutsche Post ist als Aktiengesellschaft zwar ein privatwirtschaftliches Unternehmen und schon lange keine Behörde mehr. Aber sie kann dennoch nicht allein über ihre Strukturen und Angebote entscheiden. Hintergrund ist die Post-Universaldienstleistungsverordnung. Sie sieht unter anderem vor, dass in zusammenhängend bebauten Gebieten die Entfernung zur nächsten stationären Poststelle maximal 2000 Meter betragen darf. Die Einhaltung dieser Verordnung überwacht die Bundesnetzagentur, bei der sich auch Kunden beschweren können, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Regelwerk vermuten. Für die Verpflichtung zur Präsenz in der Fläche und auf ein einheitliches Dienstleistungsangebot in ganz Deutschland sind im Gegenzug zahlreiche Leistungen der Deutschen Post AG von der Mehrwertsteuer befreit, während private Wettbewerber auf dem Paket- und Briefmarkt (etwa die Firma Arriva, an der der SÜDKURIER beteiligt ist) dieses Steuerprivileg nicht genießen.