Bei der Sanierung der Marktstättenunterführung geht es endlich voran. Das Projekt ist nicht einfach in der Planung gewesen, immerhin ist der Umbau bereits im Frühjahr 2016 vom Gemeinderat beschlossen worden. Woran lag die lange Verzögerung?

"Die erste Ausschreibung wurde im Herbst 2016 vorgenommen", erläutert Walter Rügert, Pressesprecher der Stadtverwaltung, allerdings meldete sich keine Baufirma, die bereit gewesen wäre, die komplette Sanierung zu übernehmen.

Bedingungen für die Sanierung nicht attraktiv

Die Gründe wurden in einer Sitzungsvorlage des Gemeinderats im Mai 2018 genannt: Die Bedingungen seien für die Firmen zu unattraktiv gewesen, da die Unterführung in einem sehr frequentierten Bereich liegt, der nur schwer von gewichtigen Geräten anfahrbar sei.

Zusätzlich drohe durch Veranstaltungen (Seenachtfest, Weihnachtsmarkt) eine häufige Unterbrechung der Arbeiten, heißt es in der Vorlage.

Was ändert sich?

Die Lösung für das Problem gelang, indem man die Arbeiten in kleine zeitliche Abschnitte und einzelne Gewerke aufteilte. Im ersten Abschnitt erfolgt der Bau einer neuen Treppenanlage am Konzil, die jener auf der anderen Seite am Café Pano gleichen soll.

Dadurch wird der Ausgang der Unterführung verbreitert. Dieser Abschnitt ist in die Gewerke Stahlbau/Treppengeländer, Stahlbeton/Fertigteile und Verkehrswege-Bauarbeiten aufgeteilt, die nun aber alle von einer Firma übernommen wurden.

Erster Abschnitt im Februar 2019 fertig

Laut Walter Rügert werden die Arbeiten bis zum Beginn des Weihnachtsmarkts fortgeführt, dann unterbrochen und im Februar 2019 beendet. Bis Ende November soll die Unterkonstruktion der Treppenanlage fertig sein.

Im Frühjahr 2019 folgt der Bau einer ähnlichen Treppenanlage vor dem Sparkassengebäude, und 2019 soll auch die Terrassenanlage vor dem BSB-Gebäude neu gestaltet werden.

Letztere Arbeiten werden durch die Technischen Betriebe übernommen. Die Kosten der gesamten Aufwertung der Unterführung betragen 2,5 Millionen Euro; 1,3 Millionen Euro werden von einem Zuschuss abgedeckt.

