Konstanz vor 40 Minuten

Die SPD-Fraktion des Konstanzer Gemeinderats boykottiert den Spatenstich zum Ausbau des Hauptbahnhofs

Die Konstanzer SPD-Fraktion wird am kommenden Freitag nicht am Beginn der Bauarbeiten des Bahnhofs-Umbaus teilnehmen. Es gebe nichts zu feiern, schrieb die Fraktion in einer Mitteilung.