Konstanz Die Quote bleibt stabil: Über eine Million Menschen haben zur Konstanzer Fernsehfasnacht eingeschaltet

Gute Nachrichten für die Konstanzer Fernsehfasnacht: Wie im Vorjahr sahen über eine Million Menschen die Veranstaltung im Fernsehen. Die Gäste im Saal erlebten einen munteren Abend mit viel Show und guter Musik.

Die Quote ist auf hohem Niveau stabil: Als am Mittwochvormittag die Zahlen ausgewertet waren, herrschte nicht nur beim SWR, sondern auch bei vielen Akteuren Freude. Im Baden-Württemberg erreichte die Live-Übertragung aus dem Konstanzer Konzil wie im Vorjahr 450.000 Zuschauer. Im gesamten Sendegebiet (mit Rheinland-Pfalz und angrenzenden Regionen) sahen 570.000 Zuschauer die dreieinhalbstündige Sendung, das ist gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Rückgang um 16 Prozent oder 110.000 Zuschauer.

Für das gesamte Bundesgebiet ist die Zahl dagegen fast stabil: Ermittelt wurden 1,14 Millionen Zuschauern national (2017: 1,19 Millionen). Die ersten Reaktionen waren von großer Zufriedenheit geprägt, zumal aus verschiedenen Gründen mehrere starke Akteure des Vorjahres dieses Mal nicht auf der Bühne standen. So musste Lothar Bottlang wegen Krankheit seinen Auftritt absagen, und das TV-Fasnachts-Zugpferd Alfred Heizmann war im Oktober überraschend gestorben.

So war der Abend

Junge Gesichter und bewährte Akteure, viel Musik und sportliche Show-Elemente auf der Bühne, aber vergleichsweise wenige politische Spitzen: Der Südwestrundfunk (SWR) hat am Dienstagabend erneut die Konstanzer Fasnacht in zahlreiche Wohnzimmer gebracht. Hunderte Gäste im Saal erlebten ein buntes Programm, das neben Nummern aus dem "Konstanzer Narrenspiel" von Niederburg und Kamelia Paradies auch Beiträge aus der Region umfasste.

Als Überraschungsgast trat noch Hansy Vogt alias Frau Wäber auf

Moderator Rainer Vollmer aus Stockach führte durch einen Abend mit vielen Pointen und der Stimmungskanone Hansy Vogt alias Frau Wäber als Überraschungsgast. Als letzte Nummer im Programm brachte er eine neue Tonlage auf die Konstanzer Bühne: Wohldosiert frivol und mutig schrill spielte er (oder sie?) die Rolle zwischen Mann und Frau gekonnt aus. Tolle Pointe mit Blick auf die bekannte Klinik in Lindau: "Schönheitsfarm Doktor Mang – oder soll ich sagen: Änderungsfleischerei?"

Junge Akteure auf der Bühne: Es hat prima funktioniert

Aufgegangen ist die Idee, das Programm zu verjüngen. Die SWR-Verantwortlichen Gerd Motzkus und Beatrix Jerg-Oslebo hatten mit dem Konstanzer Programmchef Heinz Maser unter anderem eine Mädchenturngruppe des TV Konstanz, die Klepperlegarde mit dem 22-jährigen Rapper Yasin Amin und den frenetisch gefeierten, erst 14-jährigen Janis Zimmermann aus Stockach gewonnen. Sie setzten zwischen den Nummern erfahrener Fasnachter wie Simon und Gregor Malkmus, Norbert Heizmann, Claudia Zähringer, Hans Leib, Raphael Brausch, Ingolf Astor und Barbara Mauch Akzente.

Auch ein paar nachdenkliche Moment waren dabei

Gefeiert wurde aber nicht nur Frau Wäber. Auch Norbert Heizmann in seiner Zöllner-Rolle – vielleicht seine beste Nummer seit Jahren – erhielt tosenden Applaus. Besinnlich wurde es für einige Minuten, als eine Sonderausgabe der legendären Textkistle-Nummer an den verstorbenen Alfred Heizmann und weitere Fasnachtsgrößen aus der Region erinnerte. Für Begeisterung sorgen auch die fünf O(h)rsinnerinnen mit einem ebenso witzigen wie nachdenkenswerten Gesangsstück über das Älterwerden. Auch die Froschenkapelle aus Radolfzell und der Konstanzer Musiker Jürgen Waidele und seine Band liefen zu Hochform auf.

Am Mittwoch kommen dann die Einschaltquoten

Ob der dreieinviertelstündige Abend – genau um 23.30 Uhr erklang die Abschlusshymne "Ja wenn der ganze Bodensee" – auch beim Fernsehpublikum so gut ankam wie im Oberen Konzilsaal, erweist sich im Laufe des Mittwochs. Dann werden die Einschaltquoten bekannt. In den beiden vergangenen Jahren hatte es jeweils eine Steigerung gegeben, so dass für den Sender die Live-Übertragung aus Konstanz auch für die kommenden Jahre nicht in Frage steht, wie SWR-Mann Gerd Motzkus, der an dem Abend auch in den Konzilfasnacht-Ruhestand verabschiedet wurde, am Rande sagte.