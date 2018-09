Christian Millauer spricht von "einem ersten Erfolg", als er am Freitag erfährt, dass die Postbank ihre Filiale in der Moltkestraße erst im kommenden Jahr schließen möchte. Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Petershausen sagt: "Zunächst einmal ist das eine erfreuliche Nachricht, denn zeitweise deutete sich eine Schließung ja bereits noch im November an." Dass die Postbank ihr Finanzcenter nun zumindest noch einige weitere Monate offen hält, sieht er als "ersten Schritt in unsere Richtung".

Weiterbetrieb von Deutscher Post angekündigt

Informiert über den Schritt worden war die Waldshuter Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) von Hubert Knecht, dem regionalen Politikbeauftragten Baden-Württemberg der Deutschen Post.

Schwarzelühr-Sutter sagte: "Ich freue mich, dass die Deutsche Post das Anliegen der Bürgerschaft ernst nimmt und mit Hochdruck daran arbeitet, eine tragfähige Lösung zu finden." Das Signal der Deutschen Post sei "eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger".

Völlig unklar ist, ob es im Laufe des nächsten Jahres dennoch zur Schließung kommt

Die Frage ist: Wie lange wird die Filiale aufrecht erhalten? Denn auf den künftigen Investor, den Projektentwickler BPD, hat die Entscheidung der Postbank vorerst keine Auswirkungen. Der zuständige Projektleiter Rainer Beitlich erklärt: "Wir können dort erst ab Januar 2020 etwas tun, vorher haben wir kein Zugriffsrecht auf das bestehende Gebäude in der Moltkestraße."

Das heißt: Zöge die Postbank ihre Mitarbeiter im Sommer des nächsten Jahres ab, müsste immer noch eine halbjährige Lücke geschlossen werden. "Unser ausdrückliches Ziel ist", sagt Beitlich weiter, "einen Teil des Gebäudes ab 2020 an die Post zu vermieten."

Er zweifelt jedoch daran, dass das einstige staatliche Unternehmen sich darauf einlässt. "Die Post will ihre Services ausgliedern an Privatleute und damit das unternehmerische Risiko abgeben", sagt Beitlich.

