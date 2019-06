Konstanz vor 1 Stunde

Die Posse um das Maxx-e-motion geht in die nächste Runde: Jetzt könnte tatsächlich eine Insolvenz das Großprojekt am Seerhein retten

Seit dieser Woche befinden sich auch die deutschen Tochterunternehmen von Euro Concept in der Insolvenz. Die Schweizer Muttergesellschaft ist bereits seit Wochen Konkurs. Hinter den Kulissen deutet sich an, dass das Gesamtprojekt Maxx-e-motion plus Hotel durch diese Entwicklung gerettet werden kann.