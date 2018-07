Es ist kurz nach sechs Uhr morgens im Januar dieses Jahres, als 80 Polizisten in die Flüchtlingsunterkunft in der Stromeyersdorfstraße eindringen und gezielt Zimmer durchsuchen. Sie werden fündig. 950 Gramm Marihuana und 3800 Euro Bargeld werden sichergestellt, zahlreiche Handys beschlagnahmt. Elf Tatverdächtige werden vorläufig festgenommen, zwei Hauptverdächtige kommen in Untersuchungshaft. Einer von ihnen sitzt nun wegen Drogenhandels auf der Anklagebank des Amtsgerichts Konstanz. Ein Jahr und sechs Monate lautet das Urteil, gegen das der Mann noch Berufung einlegen kann. Schwer wog nicht nur, dass der 20-Jährige aus Gambia den Tatvorwurf bis zuletzt abstritt, trotz der belastenden Beweislage. Sondern vor allem, dass er sein Geschäft mit minderjährigen Jugendlichen machte.

Dass es die erfolgreiche Durchsuchung und nun die Verhandlung gab, ist das Ergebnis monatelanger Polizeiarbeit. Schon im Sommer 2017 gingen bei der Polizei Hinweise von verschiedenen Mitarbeitern der Flüchtlingsunterkunft ein, dass dort mit Drogen gehandelt werden soll. Daraufhin observieren Beamte die Unterkunft, in der mutmaßliche Käufer ein und ausgehen, wie sich herausstellt.

Es war leicht, an die Händler ranzukommen

Einer dieser Abnehmer ist ein 15-jähriger Schüler aus Konstanz, der nun im Zeugenstand sitzt und schildert, wie einfach es war, an die Drogen heranzukommen. Von Freunden habe er gewusst, dass man in der Unterkunft in der Nähe der Wasserschutzpolizei Marihuana kaufen kann. Er sei gleich von einem der Bewohner angesprochen worden, als er sich das erste Mal in der Nähe des Gebäudes aufhielt. Man sei ins Gespräch gekommen, habe Nummern ausgetauscht.

Von da an besucht der Schüler regelmäßig die Unterkunft und ein spezielles Zimmer: Das des 20-Jährigen Angeklagten. Bei größeren Mengen, "maximal für 200 Euro", berichtet der Schüler, schreibt er ihn vorher per Handy an – den Chatverlauf werden später die Ermittler auslesen. In der Regel aber kommt der Schüler spontan vorbei, kauft geringe Mengen. Als er nach einem seiner Besuche erwischt wird, ist er geständig – was ihm auch für sein eigenes, noch offenes Verfahren helfen dürfte, wie Richter Franz Klaiber ihm im Zeugenstand erklärt. "Ich kann Ihnen nur raten, klar Schiff zu machen." Denn unklar ist noch, ob der Schüler wiederum das Marihuana weiterverkaufte.

Kripo setzt V-Mann ein

Fest steht: Der 15-Jährige war längst nicht der einzige Kunde des Angeklagten. Auch ein heute 17-jähriger Auszubildender räumt ein, sich bei ihm regelmäßig Marihuana besorgt zu haben, wie offenbar viele andere Konstanzer Jugendliche. Im Auftrag der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen dann kaufte eine Vertrauensperson testweise 65 Gramm Marihuana bei dem Angeklagten. Die Ermittler hatten damit genügend Beweismaterial, um den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen.

Fast sechs Monate sitzt er seitdem im Gefängnis. In der Haft sei er ruhig und unauffällig, berichtet die Jugendgerichtshelferin. Dass er noch die gesamte Freiheitsstrafe dort bleiben wird, ist unwahrscheinlich. Sein Asylantrag wurde noch vor seiner Festnahme abgelehnt. Sobald er die Papiere hat, wird er nach Gambia ausgewiesen. Gibt es dann noch eine Restfreiheitsstrafe, wird diese ausgesetzt.

Flucht nach Deutschland endet im Gefängnis

Wie und warum der 20-Jährige überhaupt nach Konstanz kam, dürften die Jugendlichen, die beim ihm Drogen gekauft haben, nicht wissen. Von Karlsruhe über Villingen kam er im Herbst 2016 hierher. Nach einer langjährigen Odyssee durch mehrere Länder: Senegal, Mali, Niger, Libyen, Italien, Schweiz, schließlich Deutschland. Sein Vater sei gestorben, als er vier Jahre alt war. Der plötzliche Tod der Mutter sei besonders hart für ihn gewesen. Der 20-jährige kommt nicht aus schlechten Verhältnissen, war zwölf Jahre in der Schule einer christlichen Mission und sei plötzlich aus seinem Umfeld gerissen worden, als er verhaftet wurde und unschuldig im Gefängnis saß, aus dem er habe fliehen können. In Deutschland hätte er gerne bleiben wollen, sagt er. Er habe sich aber auch gut vorstellen können, wieder nach Gambia zurückzugehen, wenn die dortige Regierung wechselt. Als der 20-Jährige floh, war dort noch Yahya Jammeh an der Macht, der einen Polizeistaat errichtet hatte und diktatorisch herrschte.

Drogenhandel in Konstanz

Nach der Festnahme des 20-Jährigen in der Unterkunft in Stromeyersdorf und der Gerichtsverhandlung ist der Fall für die Ermittler nicht abgeschlossen, wie Markus Sauter von der Polizei Konstanz bestätigt. Denn die interessante Frage nach den Hintermännern steht noch aus: Woher hatte der Verurteilte die Drogen? Den aktuellen Stand der Ermittlungen könne die Polizei allerdings aus taktischen Gründen nicht nennen. Die Konstanzer Kriminalstatistik gibt aber Aufschluss über die Rauschgiftkriminalität. 2017 hat das Polizeipräsidium Konstanz in diesem Bereich einen starken Anstieg der Delikte insbesondere bei den als weiche Drogen bezeichneten Cannabis-Produkten Marihuana und Haschisch gemeldet. 514 Delikte gab es demnach 2017 in Konstanz. Der Anstieg gründet auch darin, dass Drogendelikte "Hol-Kriminalität" sind. Heißt: Nur über aktive Ermittlungen der Polizei werden Delikte bekannt. Und das Präsidium hat verstärkt Personal eingesetzt, um das Dunkelfeld von Drogenkonsum und -handel auszuleuchten. Gehandelt würden meist kleine Mengen, die Polizei stößt aber auch immer wieder auf professionelle Strukturen. Im August 2017 etwa wurden in Konstanz zwei Männer und eine Frau verhaftet. Fahnder stellten mehr als 20 Kilogramm Marihuana, außerdem 55 Gramm Kokain und größere Bargeldbeträge sicher. Sorge bereitet den Ermittlern die Tatsache, dass vor allem viele junge Leute als mutmaßliche Cannabis-Konsumenten auffallen. 50 Prozent der Tatverdächtigen des vergangenen Jahres im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz waren jünger als 21 Jahre. Im Bodenseekreis betrug der Anteil dieser Altersgruppe sogar 59 Prozent. Derzeit kümmern sich bei der Polizei zwei Ermittlungsgruppen an den Standorten Konstanz und Singen ausschließlich um die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Zugleich treibt das Präsidium die Präventionsarbeit voran. Beamte klären zum Beispiel Schüler über die Gefahren des Drogenkonsums auf.

