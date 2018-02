Für das neue Stadtviertel auf dem ehemaligen Siemensareal in Petershausen läuft der Architektenwettbewerb. Und es gibt erste Entwürfe für die Gebäude, die wegen Denkmalschutz stehen bleiben werden. Miet- und Kaufinteressenten gibt es schon.

Konstanz – Es wird das vorläufig größte Baugebiet der Stadt. Auf dem ehemaligen Siemensareal an der Konstanzer Bücklestraße entsteht ein neues Stadtviertel, 70 000 Quadratmeter groß. 28,6 Millionen Euro hat die i+R-Gruppe aus Lindau für den Kauf des Siemensareals in die Hand genommen. Im städtebaulichen Wettbewerb müssen die Architekten ihre Arbeiten bis August 2018 einreichen. Im Herbst tagen die Preisrichter, danach wird das Siegerprojekt weiterentwickelt. Unterdessen soll es mit jenen Gebäuden, die nicht abgerissen werden, sondern erhalten bleiben, schneller vorangehen.

Öffentliche und flexible Nutzung der Shedhalle

Dazu zählt unter anderem die 5000 Quadratmeter große Shedhalle, die unter Denkmalschutz steht. Ihre Besonderheit ist das wellenförmige Satteldach mit nach Norden ausgerichteten Glasfronten. Es gibt schon erste Ideen und einen Entwurf, wie es innerhalb des künftigen Wohngebiets genutzt werden könnte. Nach den Vorstellungen der Projektentwickler soll das Gebäude öffentlich und flexibel genutzt werden. Nach drei Seiten hin könnte es geöffnet und mit einer Glasfassade versehen werden. Man sei aber auch immer in Gesprächen mit der Stadt, was die künftige Nutzung betrifft.

Auch Baugruppen haben Interesse an einer Fläche auf dem ehemaligen Siemensareal

Ganz in der Hand haben die Zukunft der Gebäude aber weder die Stadt noch die Projektentwickler. Einen Großteil des gesamten Geländes will i+R wieder verkaufen. Es habe bereits erste Gespräche mit möglichen langfristigen Miet- und Kaufinteressenten gegeben, berichtete Maria Wechsel den Konstanzer Stadträten in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses. Man nehme alle Interessenten für Wohnungen und Gewerbe auf, darunter auch einige Baugruppen. Die werden in Konstanz mehr und sind auf der Suche nach Flächen für gemeinschaftliches Wohnen.

2020 könnte Baubeginn sein

2019 soll ein Flächennutzungs- und Bebauungsplan für das ehemalige Siemensareal aufgestellt werden, 2020 könnte der Baubeginn sein. Die Stadt Konstanz hatte lange selbst um den Kauf der Fläche samt der Bestandsgebäude mitverhandelt. Allerdings lagen die Vorstellungen über den Preis weit auseinander, das Rathaus verzichtete.