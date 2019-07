Welche Konzerte und Veranstaltungen bietet das Lustschloss?

Zum Auftakt am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juli, lädt die Südwestdeutsche Philharmonie gemeinsam mit der Geschwister-Scholl-Schule, Schauspieler Oliver Wnuk und weiteren Akteuren in das 26 Meter hohe Zelt am Seerhein. Der Titel lautet „Daheim – eine Odyssee“, eine musikalische Erzählung über die Wirrungen und Hindernisse einer Reise in die Heimat – mit Werken unter anderem von Bach, Beethoven und Mahler.

Beim „Classic Slam“ am Sonntag, 7. Juli, ab 11.15 Uhr stellen sich die Musiker der Philharmonie in einzelne Gruppierungen vor. Das musikalische Repertoire reicht dabei vom Familienkonzert über klassische Kammermusik bis hin zu Gypsy Swing.

Rockig wird es bei „Glamrock in Concert – Queen“ am Donnerstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr. Ein Orchester inszeniert eine Hommage an Freddy Mercury und Queen.

Am Sonntag, 14. Juli, geht es weiter: „Klassik am See“ präsentiert ab 11 Uhr Auszüge aus George Bizets Oper „Carmen“ und ab 18 Uhr spielt das Sepp-Depp-Septetts das Konzert „Acht auf einen Streich“.

Am Freitag , 19. Juli, komplettiert „Northern Lite“ ab 21 Uhr mit „Back to the roots – eine Drehung Richtung Zukunft, zwei zurück zum Ursprung“ mit einem Mix aus Synthis und Gesang das Lustschloss-Programm.