Konstanz Die Meckis gehen beim Närrischen Ohrwurm zu zehnt ins Rennen

Zum vierten Mal stehen sie im Finale des Närrischen Ohrwurms: Die Meckis. Diesmal gehen sie in großer Besetzung auf die Bühne und wollen unter die ersten Fünf.

Mit Tschingderassabum nehmen Die Meckis dieses Jahr einen weiteren Anlauf auf den Sieg beim Närrischen Ohrwurm. So lautet auch ihr Beitrag, mit dem die Konstanzer zum vierten Mal im Finale des vom Südwest-Fernsehen ausgerichteten Musikwettbewerbs stehen. Seit 2012 reichen die Meckis eigene Beiträge für den Fasnachtshit des Jahres ein.

Auch wenn jeder Teilnehmer gerne gewinnen möchte, stapelt Bandleader und Liedautor Klaus „Mecki“ Huber tief. „Ein Platz unter den ersten Fünf“, wünscht er sich. Die besten Platzierungen seien bisher zwei achte Plätze gewesen. Der Sieger kann sich aus drei Preisen einen aussuchen, mit dem er weit über die Grenzen seiner Gemeinde bekannt werden kann. Zur Auswahl stehen eine CD-Produktion in den Tonstudios des SWR oder ein Profi-Fotoshooting des SÜDKURIER.

Seit mittlerweile 40 Jahren steht Klaus Huber mit den Meckis in unterschiedlichen Formationen auf der Bühne. Dieses Mal ist die Combo zu zehnt, darunter drei Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren: Philipp Sugg ist Tsching scheppert mit den Kochtopfdeckeln, Stella Barderas-Jäck heißt Darassa und schrubbt das Waschbrett, Maximilian Jaeger nennt sich Bum und haut auf die Pauke. „Das ist eine relativ große Besetzung. Es hat eine Weile gedauert, bis es geklungen hat und dass niemand einen Fehler macht“, erzählt Huber. Der Text sei "etwas zum Schmunzeln. Er handelt von der Konstanzer Fasnacht.“

Am Sonntag, 11. Februar, präsentiert der SWR ab 16 Uhr in der Singener Stadthalle den zukünftigen Fastnachtshit 2018. Das SWR-Fernsehen überträgt live. Die Promi-Jury mit der Schauspielerin Ursula Cantieni, der Sängerin Alexandra Hofmann und dem Sänger und Entertainer Hansy Vogt kommentiert die närrischen Hits. Den Gewinner küren die Zuschauer vor Ort, per Telefon und per SMS.

Der Eintritt zu den Stehplätzen ist frei. Sitzplatzkarten gibt es für 5 Euro unter anderem in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Telefon (0 75 31) 999-0