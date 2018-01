Konstanz Die Leitung der Herzzentren Konstanz und Kreuzlingen steht unter dem Verdacht der Preistreiberei

Die Führung der Herzzentren in Kreuzlingen und Konstanz muss sich erklären: Die Thurgauer Staatsanwaltschaft beleuchtet ihre Geschäfte mit einer Zuger Firma, bei denen dieselben Personen wie bei den Kliniken an der Spitze stehen. Es geht um den Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht.

Es ist der eine Satz, den die Medizinfirma offenbar standardmäßig unter ihre Rechnungen schreibt: von ihr gewährte Rabatte seien in der Kostenrechnung aufzuführen, damit diese dem Versicherten oder dessen Krankenkasse zugute kommen. So, wie es das Schweizer Gesetz fordert.

Inwieweit hat das die Geschäftsführung des Herz-Neuro-Zentrums und des Herzzentrums Konstanz getan? Hat sie gar in die in die eigene Tasche gewirtschaftet? Im Gegensatz zu etlichen anderen Vorwürfen, die Staatsanwaltschaften beider Länder wegen geringer oder fehlender Schuld eingestellt haben, soll es SÜDKURIER-Informationen zufolge bei diesen Fragen anders aussehen. Die Herzklinik-Geschäftsführung will sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.

Erste Vorwürfe im Jahr 2013

Seit mehr als vier Jahren stehen diese Vorwürfe im Raum, und so lange befasst sich die Thurgauer Staatsanwaltschaft mit diesem Thema. Erstmals benennt sie einen konkreten Vorwurf, weswegen sich die Geschäftsführung des Herz-Neuro-Zentrums Kreuzlingen und des Herzzentrums Konstanz verantworten muss: wegen des Verdachts auf "gewerbsmäßigen Betrug und ungetreuer Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht", erklärt Pressesprecher Stefan Haffter.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht eine Firma namens Pro Ventis aus dem steuergünstigen Kanton Zug. An der Spitze von Pro Ventis steht dasselbe Trio wie bei den Herzkliniken: Martin Costa, Dierk Maass und Antoinette Airoldi. Pro Ventis soll, lautet der Vorwurf eines anonym bleibenden Kreises aus ehemaligen Klinikärzten, medizinische Implanate etwa von Boston Scientific günstig bezogen haben – jene Firma also, die auf ihrer Rechnung auf die Weitergabe von Rabatten hinweist.

Kräftiger Aufschlag?

Die Implantante, Stents, sollen mit einem kräftigen Aufschlag an das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee in Kreuzlingen und das Herzzentrum Konstanz weiterverkauft worden sein. Kräftig bedeutete hier, wie aus dem SÜDKURIER vorliegenden Unterlagen hervorgeht, eine Marge von mehreren hundert Prozent. Die Kreuzlinger Klinik hat offenbar die laut Schweizer Bundesgesetz zulässigen zehn Prozent Aufschlag plus Mehrwertsteuer hinzugerechnet und bei der Krankenkasse abgerechnet.

In einem Beispiel angeblich mit einer Summe von rund 2500 Franken, wie Zeugen der Staatsanwaltschaft berichtet haben sollen. Bei der Firma in Zug wären damit satte Gewinne geblieben. Bei einem Direktbezug der Implantate bleibt bei einer Klinik nur der legale zehnprozentige Aufschlag, zuzüglich Mehrwertsteuer, hängen. Auf deutscher Seite sind die Stents in Fallpauschalen fix eingepreist.

Klinik will sich nicht äußern

Die Geschäftsführung will sich zu Preisen nicht äußern: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns mit Rücksicht auf das laufende Strafuntersuchungsverfahren, welches noch nicht abgeschlossen ist, und nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden derzeit leider noch nicht zu den Details äußern können. Wir verweisen daher auf unsere bisherige Stellungnahme." Wie geht es nun weiter? Costa, Maass und Airoldi haben derzeit die Möglichkeit, zu den Vorwürfen nochmals Stellung beziehen, bevor die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl ausstellt oder eine Anklage verkündet.

Frühere Aussagen und das Gesetz