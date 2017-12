Konstanz Die Lehren aus der Pappel-Affäre: Vier markante Bäume in Konstanz werden gefällt, die Stadt informiert dieses Mal früher

Vier Bäume, die fest zum Konstanzer Stadtbild gehören, werden gefällt, insgesamt 56 Stück. Die Stadt hat aus der Pappel-Affäre im Tägermoos gelernt und kündigt die Fällungen dieses Mal früher an.

Während des Winters muss wieder eine ganze Anzahl Bäume gefällt werden. Gerhard Majer, stellvertretender Leiter der Abteilung Grünpflege der Technischen Betriebe (TBK), listet 56 Bäume auf, die wegen unterschiedlichster Schäden entfernt werden müssen beziehungsweise schon entfernt wurden. Vor dem Technischen Betriebsausschuss (TBA) beschrieb er vier markante Bäume im Stadtgebiet, drei davon linksrheinisch, einer in Allmannsdorf.

Obere Laube

In der Oberen Laube muss die letzte Linde gefällt werden, berichtete Majer. "Die Wurzeln zur Straße hin sind vermutlich kaputt", erläuterte er. Die Laube war im Jahr 2013 saniert worden. Mittlerweile sei der Baum im unteren Drittel geschädigt. "Der Hallimasch nagt dran", ergänzte der Fachmann. Hallimasche sind eine Pilzgattung, deren Vertreter lebendes und totes Holz befallen. Durch den Entzug von Nährstoffen, sterben Bäume recht schnell ab. "Die Linde wird nicht direkt umfallen", erklärte Majer, ließ jedoch keine Hoffnung, dass sie erhalten werden könne. Sie wird durch eine Platane ersetzt, wie viele andere Bäume vor ihr.

Am Wintersteig

An die vorletzte Pappel am Winterersteig wird demnächst ebenfalls die Säge gelegt. Der sogenannte Turnschuhbaum war beim Sturm am 2. August stark geschädigt worden. Ein großer Ast habe einen Riss im Stamm verursacht, berichtete Majer. Zudem sei er innen hohl und würde weiter faulen. Außerdem bestünden Zweifel, dass die Pappel einem Orkan standhalten könne. Seit dem Jahr 2003 würden Eichen als Ersatz gepflanzt. "Das wirkt eigentlich schon recht schön", betonte Majer. Die Äste des Baumes sind mit unzähligen Turnschuhen behangen. in mehreren Meter Höhe ist sogar das Brett eines Skateboards befestigt.

Stadtgarten, beim Gondelhafen

Eine Viergruppe von vier großen Silber-Ahorne im Stadtgarten beim Gondelhafen wird bald ein Mitglied weniger haben. "Einer davon fault im tragenden Stamm", berichtet er. Das Fällen des einen Baumes wird Folgen haben für die übrigen. "Wir müssen sie einkürzen, um sie stabil zu bekommen", erläutert Majer. Solche gewachsene Baumgruppen gelten als besonders windanfällig, wenn ein Baum daraus entfernt wird.

Allmansdorf, beim Kindergarten St. Georg

Die Douglasie beim Kindergarten Sankt Georg in Allmannsdorf bezeichnete Gerhard Majer als gesund. "Sie hat kein Vitalitätsproblem", bekräftige er. "Aber sie neigt dazu, richtig große Äste abzuwerfen und ist schon sehr ausgelichtet", ergänzte er. Außerdem könne er nicht garantieren, dass der Baum einem mittleren Sturm standhalte. Das sei im Bereich eines Kindergartens zu kritisch.

Die Lehren aus der Pappel-Affäre

Insbesondere nach dem Skandal um die sogenannte Pappelallee im Tägermoos vor fast drei Jahren bemüht sich die Stadtverwaltung um eine rechtzeitige und ausführliche Information der Bevölkerung. Damals sollten nach einer knappen Mitteilung an den Technischen und Umweltausschuss weit über hundert Bäume gefällt werden. Wegen des Protests von Bürgern wurde der Kahlschlag nach mehreren Dutzend gefällten Bäumen eingestellt.

Auf der Fällliste stehen auch vier Jungbäume. Einer davon wurde bereits im Juni entfernt, nachdem er umgefahren worden war. Die anderen drei sind als absterbend oder abgestorben verzeichnet. "Das ist nicht besorgniserregend", erklärte Andreas Hoffmann, Leiter der Abteilung Grünpflege, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Frisch gepflanzte Bäume würden eingewässert, regelrecht eingeschlämmt. Danach würden sie wöchentlich mit 150 Liter bis 200 Liter Wasser gegossen, bei Bedarf auch öfters. "Bei Trockenheit haben wir dafür ganz klare Prioritäten", betonte Hoffmann. "Nach dem ersten Standjahr müssen sie so klarkommen", ergänzte er.

Die Baumfällungen

Vier Jungbäume, 16 kleine, 15 mittelgroße und 23 große Bäume stehen in der aktuellen Fällliste. Zwölf davon mussten bereits im Laufe des Jahres entfernt werden um Gefahren für die Öffentlichkeit zu vermeiden, wie in der Vorlage für die jüngste Sitzung des zu lesen ist. In der Liste stehen auch acht Bäume im Tägermoos. Die Fällungen sollen von Dezember bis Februar 2018 erfolgen.

Ein Teil der Fällungen werde im Auftrag für andere Ämter ausgeführt, heißt es weiter. Wo es möglich und sinnvoll sei, würden Bäume nachgepflanzt und artenschutzrechtliche Belange berücksichtigt. Dabei dürfen die TBK nicht eigenmächtig handeln. Als zuständige Genehmigungsbehörde müssen die Maßnahmen mit dem Amt für Stadtplanung und Umwelt abgestimmt werden. Da die Kontrollen laufend weitergeführt werden, könnten weitere Fällungen notwendig sein. Die TBK sichert zu, dass bei besonders prägenden Bäumen die Öffentlichkeit informiert wird. Auf der Pflanzliste für Herbst und Winter stehen 111 neu zu setzende Bäume.