von sk

Die Polizei fahndet nach drei Männern. Gegen sie laufen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz , weil sie mehrere Personen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben.

Wie die Polizei erst jetzt in einer Pressenotiz mitteilt, sollen die Männer bereits am Sonntag, 17. November 2019, gegen 2.30 Uhr bei einem Schnellrestaurant an der Reichenaustraße zwei Personen angesprochen und eine Autopanne vorgetäuscht haben. Damit hätten sie die Angesprochenen von der zur Tatzeitpunkt belebten Umgebung weglocken wollen. Auf dem Parkplatz des Discounters Aldi nebenan habe einer der Tatverdächtigen einer Person einen Gegenstand in den Rücken gedrückt und Geld gefordert, schreibt die Polizei.

Da die Opfer kein Bargeld dabei gehabt hätten, seien sie unter Gewaltandrohung gezwungen worden, an einem nahen Automaten Geld abzuheben und dies an die Tatverdächtigen zu übergeben: jeweils 100 Euro. Von einem der mutmaßlichen Täter gibt es ein Foto, das während des Geldabhebens gemacht wurde. Ein entsprechender Fahndungsaufruf befindet sich auf der Homepage des Landeskriminalamts unter diesem Link: http://fahndung.polizei-bw.de/tracing/konstanz-raeuberische-erpressung/

Das gesuchte Trio steht unter Verdacht, in derselben Nacht von anderen Personen in gleicher Art und Weise Geld zu erlangen. Laut Polizei blieben diese Versuche erfolglos, im Gegensatz zu zwei weiteren Fällen am 22. November 2019.

Hinweise zu den Tatverdächtigen können an das Polizeipräsidium Konstanz unter 07531-995-0 gemeldet werden.