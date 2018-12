Manuela Pruß sitzt an ihrem Esstisch. Er ist aus dunkelbraunem Holz, die Wände hängen voller Fotos. Durch das Fenster fällt ein heller Lichtschein in das Wohn- und Esszimmer. Es sind Dinge, die jedem Besucher sofort auffallen. Für Manuela Pruß aber sind die Farben der Wohnung unbekannt. Sie kennt nur die Kerben des Holztisches, weiß wie viele Schritte es vom Eingang bis zum Stuhl sind. Denn sie ist blind. Hell und dunkel kann sie noch unterscheiden, Schatten nimmt sie wahr. Dann ist Schluss, sagt sie.

Die Blindheit ist ihr angeboren. Schon als Kind konnte sie nur wenig sehen – gerade einmal zehn Prozent von dem, was andere Kinder sehen. Farben, Bilder und Gesichter konnte sie erkennen, auch große Schriften manchmal noch entziffern. Mit den Jahren wurde es immer weniger.

Allein ist sie trotzdem unterwegs

Was mehr wurde, ist ihr Mut, allein unterwegs zu sein. Durch ein Training hat sie die Angst vor dem Laufen verloren. Wie sie sich vor Ort orientiert und an welchen Stellen es Probleme gibt, wollen wir bei einem gemeinsamen Spaziergang herausfinden.

Wenn Sie auf das schwarze Dreieck klicken, wird eine Audiodatei abgespielt. So hören Sie einige Geräusche, an denen sich Manuela Pruß bei dem Spaziergang durch Konstanz orientiert.

Der Bus fährt am Bahnhof in Konstanz vor. Die Türen öffnen sich und Manuela Pruß steigt aus. Wie war die Busfahrt? "Einwandfrei", sagt Pruß. "Der Bus hat genau da gehalten, wo er soll." Die Busfahrer seien inzwischen sensibilisiert, sagt ihr Ehemann Roland. Pruß ist währenddessen schon losgelaufen. Ihr Blindenstock kratzt dabei über die Pflastersteine.

Vor dem Souvenir- und Geschenke-Laden am Bahnhof stehen Postkartenständer. "Hier sind Gebäude auf der rechten Seite", sagt Manuela Pruß. "Die Geräusche klingen dumpfer." Wenn sie in der Stadt unterwegs ist, orientiert sie sich viel über ihr Gehör. Sie hört darauf, wie die Leute sprechen, in welche Richtung sie laufen. "Wenn es zu laut ist, wird es aber schwierig, die akustische Ampel überhaupt zu hören",sagt Pruß.

Weihnachtsmarkt ist Ausnahmezustand

An der Marktstätte tummeln sich zum Weihnachtsmarkt Menschenmassen. Die Musik der Stände, die Gespräche der Leute -viele Geräusche auf einmal sind zu hören. Die Markstätte ist zurzeit nicht so, wie Manuela Pruß sie kennt. Links und rechts stehen Marktstände. "Es ist viel schwieriger", sagt Pruß. Dennoch läuft sie einfach voraus – in eine kleine Menschengruppe hinein. "Oh, entschuldigung", sagt sie, dreht sich zur Seite und läuft weiter. "Das ist so viel Geplapper, ich habe keine Orientierung mehr." Ehemann Roland hilft ihr zurück in die Spur. "Die Leute müssen auch ein bisschen darauf achten", sagt er.

Pruß läuft schnellen Schrittes vorwärts. Sie habe keine Angst mehr, irgendwo gegenzulaufen, sagt sie. Wenn es passiert, nimmt sie das mit Humor. Viele der Zusammenstöße lassen sich nur schwer vermeiden. Die aufgestellten Schilder vor der Ladenzeile, Fahrräder die abgestellt wurden, Laternen am Straßenrand – Pruß läuft oft dagegen.

Bild: Wetschera, Wiebke

Vor der Tirolergasse bleibt Pruß stehen. Sie läuft ein paar Schritte hinein, nimmt ihre Mütze ab. Damit sie besser hören könne, murmelt sie. Dann läuft sie langsam weiter und nimmt die Geräusche wahr: "Hier klingt es anders, weil hier rechts und links hohe Gebäude sind", sagt sie. Die automatische Tür eines Ladens öffnet sich. Ein Anhaltspunkt für Manuela Pruß – sie hört, wie sich die Tür öffnet und spürt die Wärme an ihren Beinen. "Ich muss mir merken, wo ich herkomme und das einprägen", sagt Pruß.

"Viele Leute sind der Horror"

Weiter in Richtung Münster kommen einige Leute entgegen. "Viele Leute sind der Horror", sagt Pruß. "Aber gar keine sind auch nicht gut." Sie orientiert sich an den Schritten der Menschen. Oder an vorbeifahrenden Fahrrädern. Die herannahenden Menschen machen Platz, sobald sie den Blindenstock sehen. Je näher Manuela Pruß dem Münsterplatz kommt, desto lauter wird Musik des Straßenmusikers.

Am Münsterplatz angekommen, scheppert der Blindenstock über das Kopfsteinpflaster. Er bleibt immer wieder dort hängen. "Das ist eindeutig der Münsterplatz", sagt Pruß. Für sie ist der Bereich rund um das Münster schwer zu laufen.

Bild: Wetschera, Wiebke

Besser klappt das in der Katzgasse Richtung Untere Laube. "Da vorne höre ich schon die Straße", sagt Manuela Pruß. Als sie in der Nähe der Straße ist, wird sie langsamer. Der vorbeifahrende Verkehr ist jetzt deutlich zu hören.

Mittlerweile kann Pruß sich in der Innenstadt schon recht gut orientieren. Sie weiß, wie sie vom Bahnhof bis zum Münster laufen kann und auf welcher Höhe der Laube sie sich befindet. Das war nicht immer so. Geholfen hat ihr das Altstadtrelief. So bekam sie einen grundlegenden Überblick über die Innenstadt.

Bild: Wetschera, Wiebke

Im Alltag sind es die kleinen Geräusche und Gerüche, die ihr helfen. So kennt Manuela Pruß die Konstanzer Innenstadt auf ihre ganz eigene Art.

