Von einem neuen Jahr erwartet man vor allem eins: dass es frisch und sauber ist. Wer am 1. Januar einen Neujahrsspaziergang unternimmt, dem ist jeder liegen gebliebene Silvesterböller-Müll zu viel.

Dennoch – die Bilanz fällt positiv aus: Im Vergleich zum Vorjahr sei das Müllaufkommen nach der Silvesternacht etwa gleich, wie Henry Rinklin, Leiter der Stadtreinigung, berichtet. Die Tendenz sei jedoch rückläufig. Es gebe weniger Feuerwerksmüll zu entsorgen als noch vor fünf oder sechs Jahren.

Weniger Scherben als in den Vorjahren

Was Rinklin freut: "Wir finden zwar viel Glas, aber längst nicht mehr so viel Scherben wie früher". Die Leute ließen zwar meist ihre leeren Flaschen am Ort des Feierns stehen, zerbrochen würden diese jedoch weniger häufig, "das ist sehr erfreulich".

Rinklin bemerkt außerdem, dass man sich in der Innenstadt nach seiner Einschätzung zu etwa 98 Prozent an das Böllerverbot halte – somit verlagere sich das Feiern in die Gasthäuser, anschließend feierten viele am Seeufer im Herosépark weiter. Entsprechend mehr Müll gebe es in diesen Bereichen, um Schänzlebrücke, Winterersteig, Herosépark ebenso wie in der Seestraße.

Für Einige beginnt das neue Jahr sehr früh – mit Aufräumarbeit

Für etwa 20 Mitarbeiter beginnt das Arbeitsjahr früh am 1. Januar: Arbeitsbeginn ist um 6.30 Uhr, die Technischen Betriebe sind mit vier Kehrmaschinen unterwegs. Bis die Tour abgefahren und der Müll an den zentralen Feierorten eingesammelt ist, sei es meist 12.30 Uhr. "Dann sind die Mitarbeiter auch stolz auf das Geleistete", sagt Rinklin.

Alles, was an Silvester an Müll anfällt, werde als Deponiemüll entsorgt, es komme zunächst zu Firma Hämmerle, werde dort kurz gesichtet und dann zur Müllverbrennung gebracht.

Konstanz Die Reste von tausenden Feuerwerkskörpern landen mit dem Konstanzer Müll in einer Verbrennungsanlage in der Schweiz. Aber ist das eine saubere Sache, wenn unser Müll verbrannt wird? Das könnte Sie auch interessieren

Gründlich sortiert wird der Müll nicht: "Das wäre bei den großen Mengen nicht möglich", sagt Rinklin, allerdings würden, soweit möglich, einige Pfandartikel herausgesucht.

Zehn Tonnen Müll – denn die Böller-Verpackungen werden immer schwerer

Genaue Zahlen kann Rinklin nicht nennen, aber er schätzt das Müllaufkommen der Silvesterfeiern auf etwa zehn Tonnen.

Paradox daran: "Was der Müll an Menge abnimmt, das gewinnt er an Gewicht", erläutert Rinklin. "Das liegt an der schweren Kartonage, in die die Feuerwerkskörper inzwischen verpackt sind".

An den kommenden Tagen werden die Technischen Betriebe die restlichen Orte abfahren, an denen ordentlich gefeiert wurde, erfahrungsgemäß am Gottmann-Platz, am Bismarck-Turm und auf der Rasenfläche vor dem Telekom-Haus in Petershausen, und überall die Reste einsammeln.

Dass die Feiernden sich nicht selbst um den Müll kümmern, ist Rinklin gewöhnt und nimmt es gelassen. "Aber die Leute kommen schon zur Besinnung. Für uns ist das Wichtigste, dass es so viel weniger Scherben gibt."