von Michael Buchholz und Claudia Wagner

Konstanz – Der heiße und trockene Sommer dürfte ein Vorgeschmack auf das sein, was in den nächsten Jahren kommen könnte. Dieser Ansicht ist Almuth Gerhardt. Die Vorsitzende des Kompetenzzentrums Wasser Bodensee stellt in diesem Zusammenhang die für manch einen provozierend wirkende Frage: Wie viel und welchen Tourismus verträgt der Bodensee? "Manch ein Tourist hat sich in diesem Sommer über den Wasserstand des Bodensees und die vielen Wasserpflanzen beklagt", schildert sie ihre Erfahrungen. Aber im Umkehrschluss mahnt Almuth Gerhardt an, dass gerade Touristen viel Wasser verbrauchen. "Wir haben unser Zimmer bezahlt, also duschen wir auch so viel wir wollen", könnte sinngemäß die Einstellung sein, die zu großzügigem Wasserverbrauch führt.

Der Tourist verbraucht 400 Liter Wasser am Tag

Als ein erstes Projekt hat deshalb das Kompetenzzentrum im Sommer buchstäblich Zahlen auf den Tisch gelegt. Auf Tischsets für gewässernahe Gastronomiebetriebe in Konstanz standen statistische Daten, attraktiv und in der Art eines Quiz' gestaltet. 2000 Exemplare seien verteilt worden, um den Gästen die Wartezeit nach der Bestellung informativ, aber unaufdringlich zu vertreiben. Und dann mussten sie lesen, dass ein Tourist 400 Liter Trinkwasser am Tag verbraucht – viermal so viel wie zuhause.

Akteure aus Tourismus, Naturschutz, Fischerei gefragt

Das Kompetenzzentrum will jedoch laut Almuth Gerhardt nicht mit Scheuklappen gegen den Tourismus angehen. Vielmehr hat es sich die Aufgabe gestellt, möglichst viele Akteure aus den Bereichen Hotellerie und Gastgewerbe sowie Fischerei, Trinkwassergewinnung, Naturschutz und Politik zusammenzuführen, um gemeinsam Lösungen zu finden, wie der Bodensee seine vielen Funktionen dauerhaft erfüllen kann. Denn er ist Trinkwasserspeicher, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Freizeit- und Fischereigebiet, Verkehrsweg und vieles mehr. Da entstehen oft Interessenskonflikte.

Tagung findet am 12. Oktober statt

Diese zu lösen, soll eine Tagung helfen, die das Kompetenzzentrum am Freitag, 12. Oktober, in Konstanz abhalten will. Mehrere Referenten legen ihre Sicht zu den Bereichen Tourismus, Fischerei, nachhaltige Wassernutzung in Hotels, Trinkwasser und Landschaftsschutz dar. "Idealerweise sollen sich durch diese Tagung gemeinsame Projekte entwickeln", schildert Almuth Gerhardt ihre Hoffnung.

Studenten aus Südosteuropa werden zum Thema geschult

Neben jenem mit den Tischsets, gibt es bereits ein zweites Projekt mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten. In einer Summer School werden am Bodensee Studenten aus Ländern in Südosteuropa eingeladen, durch die die Donau fließt. Ihnen wird näher gebracht, wie Jugendlichen Umweltbildung am Wasser vermittelt werden kann. Vorausschauend nennt Almuth Gerhardt das Smartphone als zentrales Medium. "Es gibt schon Apps fürs Erkennen von Vogelstimmen oder Pflanzen. Eine App zum Thema Umwelt am Bodensee gibt es aber noch nicht", erklärt sie. Mit der PH Weingarten soll die App entwickelt werden.

Fischer beklagen eher einen zu sauberen See

Ergänzend zu der Summer School soll es Workshops in den Donauanrainerländern geben. Den Schwerpunkt des ersten Workshops in Kroatien bildet die Abwasserreinigung mit einem entsprechenden Wissenstransfer. Denn wie ein kurz vor dem Umkippen stehendes Gewässer aussehen kann, ließ sich bis in die 1960er-Jahre am Bodensee gut erkennen. Heute ist der See dank vieler Klärwerke wieder sauber. So sauber, dass es schon wieder zum Konfliktfeld wird. Denn die Berufsfischer verzeichnen sinkende Fangmengen, insbesondere beim Brotfisch Felchen. "Wir wollen bei unserer Arbeit das Thema Fisch nicht auf das Felchen reduzieren", betont Almuth Gerhardt. Ihre Hoffnung ist, mit der Tagung Anregungen vermitteln zu können, welche anderen Fischarten verstärkt nutzbar wären.

Hoteldirektor erläutert Maßnahmen

In der Hotellerie ist das Problem zumindest teilweise und in manchen Häusern angekommen. Auch Thorsten Rauber, Direktor des Ibis-Hotels am Benediktinerplatz, nimmt an der Tagung zum Thema Wasser teil. Er wird erläutern, was die eigene Hotelkette gegen den hohen Wasserverbrauch unternehmen will. Er warnt aber vor überzogenen Erwartungen.

Den Durchfluss direkt am Wasserhahn begrenzen

Im Jahr 2013 habe der Mutterkonzern Arcor vorgegeben, dass die einzelnen Hotelbetriebe im Umweltmanagement aktiver werden sollten, berichtet Rauber. Zunächst sorgte der Konzern für ein Monitoring, um den monatlichen Wasserverbrauch in den Hotels zu ermitteln. Laut Rauber lag dieser in seiner Einrichtung im Schnitt vergleichbarer Hotels in Baden-Württemberg. Als weitere Maßnahme entschied er sich für den Einbau von Durchflussbegrenzern bei Duschen und Wasserhähnen. "Der Durchfluss liegt jetzt bei sechs Litern pro Minute", sagt er. Noch niedriger dürfe er nicht sein, ohne dass der Komfort des Gastes eingeschränkt wird.

Konkrete Ideen, wie der Umgang mit Frischwasser im Gastgewerbe sparsamer gestaltet werden kann, sind also weiterhin Mangelware. Die Konferenz kann Anregung geben, weitere Vorschläge zu bündeln.

Verein und Tagung Veranstalter: Das Kompetenzzentrum Wasser Bodensee wurde 2016 als gemeinnütziger Verein gegründet. Die Einrichtung versteht sich als Austauschplattform für Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Behörden und interessierte Bürger. Das Kompetenzzentrum will einen Beitrag zur Sicherung der Wasserqualität und zum Erhalt der Ökosystemleistungen des Bodensees und seiner Zuflüsse bieten.

Die Tagung zum Thema "Nachhaltiger Tourismus zum Schutz des Bodensees und seiner Ressourcen" ist am Freitag, 12. Oktober, von 9.30 bis 13 Uhr in der Volksbank am Lutherplatz 3 in Konstanz. Das Kompetenzzentrum hat bewusst keine persönlichen Einladungen verschickt, sondern hofft auf engagierte Interessensvertreter aus den Bereichen Tourismus, Fischerei, nachhaltige Wassernutzung in Hotels, Trinkwasser und Landschaftsschutz. Kontakt: Anmeldungen bis 5. Oktober per Email an: KWBodensee@gmx.de. Die Teilnahmegebühr gilt als verbindliche Reservierung und beträgt für Erwachsene 19, ermässigt zehn Euro, für Mitglieder zwölf Euro.

