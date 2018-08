Da grillen, wo andere Urlaub machen. Ist das etwa nicht dieser quasi weltbekannte Spruch, der stets im Zusammenhang mit Konstanz fällt? In Ordnung, vielleicht in leicht abgewandelter Form – aber trotzdem. Vor allem derzeit hat diese Weisheit eine ganz heiße Bedeutung. Dieser Sommer ist aber auch wirklich der absolute Hammer – auch und vor allem für Grillfans!

Wenn man abends durch die Gassen und Straßen der Stadt oder Vororte läuft, steigt einem dieser leckere Geruch von Wurst und Steak, gegrilltem Gemüse oder Fisch in die Nase. Wer derzeit dafür kein Verständnis hat, den würde ich jetzt einfach mal als Sommermuffel bezeichnen. Aber Obacht: So mancher Brand ist schon durch Holzkohle entstanden. Bei unserer aktuellen Wetterlage genügt ja schon ein kleiner Funke, um ein Feuer zu entfachen.

Sind 15 Grillplätze nicht genug?

Die Stadt Konstanz möchte dem vorbeugen und hat in den vergangenen Tagen im Internet auf verschiedenen Seiten eine Karte veröffentlicht, auf der die 15 offiziellen Grillplätze der Stadt eingezeichnet sind – verbunden mit diesen Worten: "Durst? Die Pflanzen auch... Aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahr bitten wir euch, zum Grillen auf die 15 öffentlichen Grillplätze zu gehen. Außerhalb der Grillstellen ist das Grillen und Feuermachen nach der Umweltschutz- und Polizeiverordnung in öffentlichen Anlagen und am Ufer nicht gestattet. Der Kommunale Ordnungsdienst wird auf die Gefährdungslage hinweisen."

Wir meinen: toller Service der Stadt! Doch was meint so mancher Bewohner? Mieser Service der Stadt! Hier ein paar Beispiele, bei denen es mich friert: "Eine einzige Grillstelle am See... wieder mal ein Armutszeugnis für Konstanz!"

Oder: "Wow, ganze 15 Grillplätze für 80000 Einwohner. Auf einen Grillplatz kommen 5333 Einwohner. Ich glaube schon, dass man hier von einem Armutszeugnis reden kann."

Anja Fuchs von der Pressestelle der Stadt reagierte sofort: "Von Armutszeugnis kann nicht die Rede sein. Uns geht’s hier verdammt gut. Klein Venedig und Wasserwerk sind zwei Grillstellen. Zählt man die Grillstellen am Seerhein, die direkt am Wasser sind, mit, sind's sogar viele mehr."

Liebe Frau Fuchs, recht haben Sie. Wer bruddle möcht, der findet auch ebbs zum bruddle. Tüpflischisser gibt's überall.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein