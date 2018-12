von Benjamin Brumm, Sandra Pfanner, Ingo Feiertag und Sebastian Pantel

Verkehrsmittel des Jahres: Das Fahrrad

Konrad wird zu Tink oder andersherum, jedenfalls gibt es jetzt zwei Leihrad-Angebote in der Stadt. Die Petershauser Straße wird zur blaugetönten Zone für marodierende Zweiradhorden. An der Fahrradbrücke steht der Pegel der Rad-Zählstelle jetzt schon über jeglichen Hochwassermarkierungen. An der Marktstätte könnte ein gesamtes Stockwerk eines Parkhauses hunderten Drahteseln weichen. Noch Fragen?

Wer das Fahrrad in Konstanz nicht zum Verkehrsmittel des Jahres kürte, hat wohl ein Gummi-Kautschuk-Gemisch zwischen den Ohren oder das Klingeln nicht gehört. Jute statt Plastik war gestern, heute ist: Sattel und Pedale statt Kupplung und Zündkerze. Wer heute noch mit Benzin und Diesel fährt, der ist des Teufels. Wenn schon motorisiert unterwegs sein, dann höchstens angetrieben vom Akku des E-Bikes.

Abgang des Jahres: Frank Hämmerle

Er war, nein, er ist: der ewige Landrat. Der Hämmerle, Frank.

Bild: Peter Lippert

Wer in diesem Jahrtausend geboren wurde, kennt nur ihn im Amt am Benediktinerplatz. Das hat fast päpstliche Ausmaße, mindestens aber Kohl'sche. Die Pfeife und die Zigaretten hat er inzwischen durch die E-Zigarette ersetzt, den Amtssessel am Benediktinerplatz gibt er jetzt auch auf.

Gerade noch rechtzeitig, um nicht zum Konrad Adenauer von Konstanz zu werden. Der konnte sich erst mit 87 Jahren vom Kanzleramt verabschieden.

Tier des Jahres: Die Wanze

Mei, sind die süß. Von wegen. 2018 gelangen weder putzige Entlein noch ein Kätzchen oder Welpen zu tierischen Ehren, sondern ein kleines Stress-Insekt. Es ist ja so in Konstanz: An Plagegeister aus der Welt der Fauna sind wir gewohnt, vor allem im Sommer, den Schnaken sei dank. Von denen bekamen wir im Dürresommer dieses Jahr nicht wirklich viel ab. Dafür schlich sich ihr kongenialer Partner im Herbst auf unsere Balkone, in Wohnzimmer und die Küche: die Baumwanze.

Bild: Schuler, Andreas

Knoblauch und Minze vermischt sollen helfen, wurde angeraten. Da stellt sich dann halt die Frage, was mehr stinkt – der Minz-Knobi-Cocktail oder das Tierchen, wenn es sich angegriffen fühlt?

Outfit des Jahres: Uli Burchardts Lederhose

München zu Konstanz verhalten sich wie lauwarme Weißwurst zur Roten vom Grill: Im Grunde ähnlich, geschmacklich und optisch aber doch zwei Welten. Obwohl: die Schickeria tummelt sich ja nicht nur an der Isar, mehr als ein Hauch von ihr erlebt man auch am Bodensee.

Und was dem Münchner sein oktoberfestliches Italiener-Wochenende ist, das ist für den Konstanzer das Schweizer-Wochenende – beide lösen in einem schnellen Reflex Frust aus, sorgen dann aber zügig für Wohlwollen: Wenn wir euch nicht hätten.

Und damit wären wir beim Thema: Oktoberfest. Und Konstanz. Passt jetzt auch nicht für alle zusammen, ist aber äußerst beliebt. Auch beim Stadtoberhaupt, wen wundert’s? Hat er doch schließlich – dank Zivildiensts in Garmisch-Partenkirchen und Studium in Freising – eine bayerische Sozialisierung genossen. Das Selfie in mutiger, vielleicht auch etwas übermutiger Pose in der Krachledernen auf Instagram und Facebook: Wer könnte sie ihm da übel nehmen?

Bild: Screenshot Instagram/uliburchardt

Physik-Phänomen des Jahres: Das Bodenseeforum

Ein treuer Begleiter dieses satirischen Jahresrückblicks ist das Bodenseeforum. Schließlich ist dort seit Jahren ein physikalisches Phänomen zu beobachten: ein schwarzes Loch. Allein in diesem Jahr verschlang es 2,8 Millionen Euro und einen gut bezahlten Geschäftsführer, der sich nun mit einer Abfindung im Liegestuhl eines Paralleluniversums zurücklehnen dürfte.

Für 2019 hat sich das Bofo-Team deshalb ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Gleich zwei Veranstaltungen sollen im kommenden Jahr stattfinden. Irgendein mittelmäßiges Musical und die Nobelpreisträgertagung, die bislang am anderen Ufer in Lindau stattfand. Vielleicht können die Physiker klären, wo das schwarze Loch zu finden ist.

Liebespaar des Jahres: Tracellino

Es war Liebe auf den ersten Blick – vor den Augen zahlreicher Fernsehzuschauer. Das Ergebnis: „Tracellino“. Die eine Hälfte dieses Traumpaares, Tracy, studiert Jura in Konstanz. Ihren Marcellino lernte sie in der Sendung „Love Island“ auf RTL2 kennen und verband sich mit ihm zum Promipaar „Tracellino“.

Bild: RTL II - Magdalena Possert

Am Ende regneten dafür sogar 50.000 Euro auf die beiden herab: Sie gewannen die TV-Show. Die Schwiegermama in spe gratulierte mit Babyschuhen. Es sah nach dem perfekten Märchen vom perfekten Pärchen aus.

Doch die Liebe ist ein seltsames Spiel (das wusste Sängerin Connie Francis, dreifach geschieden, schon 1964): Nur wenige Wochen nach dem Show-Finale lösen „Tracellino“ ihren innig verschmolzenen Doppelnamen wieder in seine beiden Bestandteile auf. Das ist zwar traurig – aber Kopf hoch, Tracy. Sowas kommt in den besten Konstanzer Adelsfamilien vor.

Neubaugebiet des Jahres: Die Sandbank vor der Reichenau

Bitte buchen Sie weiterhin Kreuzfahrten und damit tonnenweise CO2-, Feinstaub- und Stickoxid-Emissionen. Lassen Sie das Rad stehen und steigen Sie besser auf klimafeindlichere Transportmittel wie SUVs um.

Denn 2018 offenbarten sich dank des Klimawandels ungeahnte Möglichkeiten zur Erschließung neuer Baugebiete. Konstanz, das ist ja bekannt, braucht vor allem eines: Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Nun ist es dummerweise so, dass es kein Bauland mehr gibt – bislang.

Bild: Achim Mende

Als der Wasserpegel vor der Reichenau sank und sich majestätisch eine kleine Insel erhob, standen sie schon am Ufer: die Immobilienmakler und Investoren. In ihren Augen spiegelte sich in jenem Moment das Wasser und leuchteten die Euro-Zeichen. Dutzende Neubaugebiete könnten so dank des Klimawandels in den kommenden Jahren erschlossen werden und so endlich das Konstanzer Wohnungsproblem lösen.

Raser des Jahres: Der Wasserbus

Der Seerhein ist ein gefährliches Pflaster im Sommer 2018. Wahre Jagdszenen spielen sich auf dem Wasser ab. Polizisten stehen samstags (!) mit Blitzern auf der Fahrradbrücke, skrupellose Temposünder im Visier der Laserpistole. Unwissende Passanten, die noch immer an das Gute im Menschen glauben, stellen sich die Frage: Wer sind die Verbrecher im Fadenkreuz von Ordnungshütern und Umweltschützern?

Schweizer Touristen, die ein Ausflugsboot verfolgen, weil sie beim Kaffeetrinken an Bord vergessen haben, sich einen Grünen Schein ausstellen zu lassen? Junge Frauen, die am Stau vorbei schreiend zu Zalando fahren wollen, obwohl das Outlet doch erst in zwei Jahren seine Tore öffnet? Raser aus dem Singener Industriegebiet auf der Suche nach einem neuen Spielplatz? Weit gefehlt.

Es ist das übelste Verkehrsmittel seit Dieselgate: der Wasserbus. Naturschützer schleichen sich undercover an Bord und decken den Skandal auf. Schnell wird klar: Lange kann so etwas nicht gut gehen. Ende September folgt bereits das Aus für den Rheinraser. Allerdings nicht wegen zu vieler Knöllchen, es war schlicht das Ende der Testphase des Wasserbusses.

Überraschung des Jahres: Das Theaterstück "Mein Kampf"

Es gibt Dinge, die weiß man einfach. Und es gibt Dinge, die weiß man einfach und trotzdem hat man gerade Lust, 13.000 Euro Steuergelder dafür auszugeben, dass auch andere sagen, was man schon weiß. Muss sich auch Bürgermeister Andreas Osner gedacht haben, als er einer Hamburger Kommunikationsagentur den Auftrag zu einem Gutachten über das Skandal-Theaterstück „Mein Kampf“ gab.

Die hatte dann 25 Seiten geliefert mit dem Fazit: Ja, war eher so suboptimal für das Image der Stadt. Nachdem die Analyse das gewünschte bis erwartete Ergebnis gebracht hat, will das Dezernat im Jahr 2019 weitere Gutachten in Auftrag geben. Die Fragestellungen: „Sind Mieten in Konstanz teuer?“, „Ist die Stadt Konstanz attraktiv für Einkaufstouristen aus dem nicht-europäischen Ausland?“, „Haben der Kultur-Dezernent und der Theater-Intendant auch auf persönlicher Ebene ein Problem miteinander?“ und: „Ist die Erde rund?“

Beste Nachricht des Jahres: Endlich wieder shoppen

Der rosa Kinderhausschuh namens Konstanz ist auf der Website von Zalando gerade ausverkauft, trotzdem wird sich der Online-Versandhändler bald in der größten Stadt am Bodensee wie daheim fühlen. 2020 öffnet auf 1200 Quadratmetern ein Outlet im Sparkassengebäude an der Markstätte.

Drastische Folgen dürfte das neue Geschäft für unsere eidgenössischen Nachbarn haben. Schließlich behaupten böse Zungen, dass das Zalando-Outlet am Bodensee nicht das südlichste in Deutschland wird, sondern das nördlichste der Schweiz.