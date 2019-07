Konstanz vor 4 Stunden

Die Geburtenrate in Konstanz steigt. Die Stadtverwaltung hat große Schwierigkeiten, die nötige Anzahl von Betreuungsplätzen bereit zu stellen

Im Moment liegt die Quote der betreuten Kinder in Konstanz bei 38 Prozent. Um aber allen Eltern, die dies wünschen, einen Betreuungsplatz anbieten zu können, muss die Stadt die Quote auf 56 Prozent ausbauen. Für die Jahre 2019 und 2020 sollen 60 Kleinkind- und 60 Kindergartenplätze geschaffen werden