Konstanz 01. Februar 2020, 17:32 Uhr

Die Fridays werden ein Jahr alt! Zum ersten Geburtstag der Klimabewegung demonstrieren etwa 300 Personen – so viel wie vor einem Jahr

Seifenblasen, Transparente, Protestgesänge und eine 15-minütige Tanzblockade am Sternenplatz: Das war die Demo zum ersten Geburtstag der Fridays for Future-Bewegung in Konstanz.