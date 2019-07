Der Klimawandel ist auch im Motorsport ein Thema. Im Windschatten der Formel 1 hat sich in den vergangenen Jahren die Formel E entwickelt, in der Elektroboliden ihre Runden drehen, ohne mehrere Tausend Liter Benzin pro Rennen zu verbrennen. Die neue Art des Fahrens ist zwar bislang im Wesentlichen auf Stadtkurse in Großstädten beschränkt, doch auch in unserer Region sind batteriebetriebene Flitzer längst angekommen.

Die Formel E am Bodensee, sie ist auf den Radwegen unterwegs. Zum Beweis genügt eine Tour von Allensbach auf die Insel Reichenau. Auf dem Sträßchen entlang der Bahn surren sie wie an der Perlenkette gezogen: große Fahrräder, kleine, mit dicken Reifen oder dünnen. Klappräder, Falträder, Straßenräder, ja sogar Rennräder oder Mountainbikes, die einst als Sportgeräte genutzt wurden. Die Betonung lag früher einmal auf der Silbe Sport. Jetzt müssen die Passagiere dieser modernen Geräte gefühlt nur noch alle paar Kilometer in die Pedale treten. Den Rest erledigt das E im Bike.

Während der klassische Radler sich in Zeitlupe bewegt und mit dem Wind kämpft, der erfahrungsgemäß immer von vorne kommt, scheinen sich die Robocops des Fahrradstreifens über diese willkommene Brise bei 30 Grad zu freuen. Selbst nicht mehr ganz so rüstige Senioren flitzen selig grinsend mit einem Affenzahn die Allee entlang wie bald wieder die Zeitfahrprofis bei der Tour de France.

Auf der Insel angekommen, wird Bilanz gezogen. Während bei der Waldsiedlung noch die E-Bike-Fraktion komfortabel mit 21:11 geführt hatte, sind die klassischen Radfahrer auf den letzten Metern noch vorbeigezogen. 35 Drahtesel ohne Unterstützung habe ich passiert und 34 mit Motor. Die Zahlen sind allerdings ein wenig geschönt, weil mir nahe der Pirminstatue eine Gruppe mit zehn Rennradfahrern entgegenkam – und weil ich trotz strammer Waden naturgemäß weniger E-Bikes überholen konnte als klassische Fahrräder.

Auf den Schock hin nehme ich für den Rückweg über den Untersee das Boot. Das habe ich mir verdient. Wie übrigens neun andere echte (!) Radfahrer auch. Kein einziges E-Bike steht auf dem Schiff. Es dauert wohl noch ein bisschen, bis die Formel E nicht nur am, sondern auch auf dem Bodensee unterwegs ist.