Konstanz vor 1 Stunde

Die Feuerwehr hat einen Brand auf der Grünschnittanlage des Konstanzer Wertstoffhofs gelöscht

Am Konstanzer Wertstoffhof ist am Montagnachmittag eine größere Fläche mit Grünzeug in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus, hat den Brand aber inzwischen unter Kontrolle.