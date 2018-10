Zwischen den Pfiffen des Unparteiischen und den Anweisungen der Trainer weht ein „SG DD olé, SG DD olé“, oder „Hier regiert die SGDD!“ über den Platz. Zwischen Würstchenbude und Eckfahne hat ein bunter Haufen Fans aus Paletten einen Tisch aufgebaut, um den sich die eingefleischten Anhänger des Siebtligisten scharen. Auf dem Tresen stehen Pommes Frites, Currywurst, Wasser und Bier. Auf dem Boden sitzt ein Junge, der die Sänger im Hintergrund mit der Trommel unterstützt. „Nordkurve“ steht auf einem Transparent – darunter der Name des Fanclubs: „Blaue Wand“.

Bild: Bernhard Lindner

Im Oktober 2017 entstand nach dem 1:1 gegen die Reserve des FC 08 Villingen der Club, „im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Schnapsidee“, wie Matze Zimmermann, einer der Gründer, grinsend sagt.

Im Laufe der Hinrunde treffen sich die Kumpels immer wieder auf dem Sportplatz, bei jedem Wetter, ehe Louis Sdrenka in der Winterpause den Entwurf für einen blauen Pullover in die Whatsappgruppe stellt. Alle sind begeistert. Und so werden die ahnungslosen und verdutzten Spieler im ersten Rückrundenspiel, einem 2:1-Sieg in Hilzingen, vom eigenen Fanclub ganz in Blau angefeuert.

Video: Feiertag, Ingo

Das Outfit erinnert zwar an die Ultras aus der Bundesliga, doch das wollen die Fans der SG Dettingen-Dingelsdorf gar nicht sein. „Wir sind ein kleiner Fanclub. Uns unterscheidet noch viel von echten Ultras“, sagt der 33-jährige Matze Zimmermann, der neben der kleinen Landesligaliebe noch eine große hat: den VfB Stuttgart. Der Dettinger hat sich das Gründungsjahr des fünffachen Deutschen Meisters auf den Unterarm tätowiert – und doch distanziert er sich, wie die Blaue Wand generell, immer mehr vom Kommerz-Sport.

„Wir wollen Fußball schauen, Freunde treffen, ein Bierchen trinken – und das zu einem akzeptablen Preis. Das wünschen sich doch viele Fans in der heutigen Zeit“, sagt er. Und Louis Sdrenka, der sich „fußballverrückt“ nennt, ergänzt: „In Zeiten, in denen der große Fußball nicht mehr für alle Fans gemacht zu sein scheint, gehen wir den Weg zurück zu unseren Fußball-Wurzeln.“

Bild: Bernhard Lindner

So fiebern sie an der Seitenlinie mit ihren Amateurkickern, für die sie sich auch abseits der Punktspiele engagieren. Während die einen hinter dem Tor mitfiebern, grillen zwei aus der Nordkurve in der Würstchenbude. Im Radio läuft die Bundesligakonferenz. Ganz ohne die Profis geht es doch nicht.

Statt nach München oder Dortmund fahren die Konstanzer, allesamt zwischen Mitte 20 und knapp 50 Jahre alt, nun eben mit ihren Familien nach Frickingen, Löffingen oder Walbertsweiler. Ein vierfacher Vater und Koch hat sogar seinen Dienstplan so gelegt, dass er jede Partie der SG sehen kann.

Video: Feiertag, Ingo

„Der Höhepunkt war neben dem 3:3 im Derby gegen Konstanz bislang, als wir mit 15 Mann und Frauen am Muttertag in Schonach waren“, sagt Matze Zimmermann, der Jugendleiter des Vereins ist. Gemeinsam wollen sie ihre Mannschaft fair und positiv unterstützen. „Hier herrscht für alle, auch für die Gästemannschaft, eine Atmosphäre voller Respekt, Freundschaft und Leidenschaft“, sagt Louis Sdrenka.

Das Spiel gegen den SC Markdorf ist zu Ende. Beim 7:0-Heimsieg war die Blaue Wand quasi im Dauerjubel. Während die Fans schon dem Pokalduell am Mittwoch um 15.30 Uhr gegen den Oberligisten SV Oberachern entgegenfiebern, kommen die Spieler in die Nordkurve und bedanken sich klatschend für die tolle Unterstützung. Großer Sport im kleinen Dettingen.

Video: Feiertag, Ingo

