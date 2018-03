Konstanz Die Eltern in Konstanz wollen gar keine Ganztagsschulen, sagt der Leiter des städtischen Amts für Bildung

Konstanzer Grundschüler sind am Nachmittag und in den Ferien gut betreut, Plätze kein Problem – sagt Frank Schädler. Er will die flexiblen Angebote von Vereinen und Elterninitiativen stärker fördern, statt Ganztagsschulen zu bauen

70 Prozent der Eltern wünschen sich für ihr Kind einen Platz in der Ganztagsschule – das belegt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Die Große Koalition will nun einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz einrichten – um dadurch mehr Druck auf die Landesregierungen auszuüben, mehr Schulen zu Ganztagsschulen umzuwandeln. Wie sollen die Kommunen den Ausbau stemmen? "Diese Frage wird uns im nächsten Jahr sehr beschäftigen", sagt Frank Schädler, Leiter des Amts für Bildung und Sport. Und ergänzt eine andere Frage: "Wollen die Eltern überhaupt eine Ganztagsschule? Meine Erfahrung ist: nein, die meisten nicht." Stattdessen müsse das Angebot der Kernzeitbetreuung, das von Vereinen und Elterninitiativen gestemmt wird, mehr unterstützt und besser gefördert werden. "Da haben wir in Konstanz ein sehr gutes und qualitatives Angebot", so Schädler.

"Die Eltern wollen, dass ihr Kind in einem möglichst breiten Zeitraum versorgt wird."

Dabei ist die grundlegende Frage: Wie stellen sich die Eltern eine gute Betreuung am Nachmittag für ihr Kind vor? "Die Eltern wollen, dass ihr Kind in einem möglichst breiten Zeitraum versorgt wird. Diese Angebote sollten möglichst flexibel sein und das kann eine Ganztagsschule nicht leisten", antwortet Schädler. Wenn die Kommunen nur auf das System Ganztagsschule setzen würden, "wären viele unzufrieden". Vielen Eltern seien die Betreuungszeiten der Ganztagsschule beispielsweise zu kurz. Eine Schule zählt derzeit als Ganztagsschule, wenn sie an mindestens drei Tagen in der Woche sieben Stunden geöffnet hat, ein Mittagessen anbietet sowie Betreuungs- und Bildungsangebote vorhält.

Die Zeiten, die eine Ganztagsschule vorschreibe, könne die Kernzeitbetreuung gut überbieten. "Und wenn irgendwann der Wunsch da ist, das Kind erst um 19 Uhr abzuholen, ist das auch machbar", so Schädler. Und die Ferienbetreuung? Viele Eltern greifen auf einen Hort zurück, weil die Kernzeitbetreuungen der Grundschulen keine Ferienbetreuung anbieten. "Dafür haben wir die Verlässliche Ferienbetreuung der Stadt Konstanz", antwortet Frank Schädler. "Da kann mir auch niemand sagen, er bekommt keinen Platz."

Im Rahmen der von der Stadt Konstanz ins Leben gerufenen verlässlichen Ferienbetreuung engagiert sich auch der Handballverein HSG. Die Kinder, die gerade bei den Bewegungsferien teilnehmen, haben auf jeden Fall sichtlich Spaß.

"Wenn wir nur noch Ganztagsschulen hätten, wäre Konstanz pleite."

Die gebundene Ganztagsschule sieht vor, auch nachmittags eine professionelle Betreuung mit Bildungsauftrag zu haben. Befürworter argumentieren: So müssen sich die Schulstunden nicht mehr starr am 45-Minuten-Takt orientieren und die Lehrer haben im besten Fall mehr Zeit, jeden Schüler zu beobachten und die individuelle Entwicklung kontinuierlich zu unterstützen. Das Prinzip Ganztagsschule heißt aber auch: Anwesenheit ist Pflicht. "Es gibt Eltern, die wollen ihr Kind um 14 Uhr abholen oder jeden Dienstagnachmittag zur Oma fahren. In der Ganztagsschule ist das nicht möglich", so Schädler. Hinzu kommt der Kostenfaktor – nicht nur für die zusätzlichen Lehrer, die eingestellt werden müssten. Die nachträgliche Ausstattung von Schulen mit Kantinen und Zusatzräumen kostet den Schulträger, also die Stadt, Geld. "Wenn wir nur noch Ganztagsschulen hätten, wäre Konstanz pleite. Wir können das alles gar nicht bauen", sagt Schädler überspitzt.

Die Stadt Konstanz setze stattdessen auch weiterhin auf ein System, das sich bewährt habe und über die Jahre gewachsen sei: die flexible Kernzeitbetreuung an allen Konstanzer Grundschulen, die Vereinen und Elterninitiativen stemmen. "Wir haben uns bislang immer dem wachsenden Bedarf angepasst", sagt Karin Müller. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern und leitet seit vielen Jahren die Kernzeitbetreuung in Litzelstetten. "Die Eltern sind zufrieden mit unserem Angebot", so Müller.

Sie verweist auf einen Schlüssel, den die Ganztagsschule vorsieht. Demnach gibt es nach den Vorgaben des Landes beispielsweise beim Mittagessen zwei Aufsichtspersonen für bis zu 160 Schüler – ab 161 Schülern drei Personen. "Wir sind vier Personen für 40 Schüler", sagt Müller. Sie wehrt sich auch gegen die Vorstellung, die Kinder würden in der Kernzeitbetreuung nur verwahrt. Alle Mitarbeiter seien qualifizierte Kräfte, die sich immer wieder auch pädagogisch fortbilden – und die den Job langfristig machen. "Das ist mir wichtig", so Müller - hier im Bild links zu sehen.

Keine Profis – aber Erzieher mit Herzblut

Jennifer Nazir (rechts) und Andrea Probst (Mitte) nicken. Die beiden sind im Vorstand des Vereins Kernzeit Grundschule Wallgut und Ansprechpartner für die Eltern von 175 Grundschülern in der Nachmittagsbetreuung. Auch sie betonen: "Die Nachfrage nach der Ganztagsschule ist gar nicht da". Plant da also die Bundesregierung an den Bedürfnissen der Eltern vorbei? "In Konstanz jedenfalls haben wir ein gut funktionierendes System, das sich besser an die Bedürfnisse der Eltern anpasst als eine Ganztagsschule", antwortet Schädler: "Was kann denn Besseres passieren, als gut vernetzte Frauen und Männer zu haben, die den Ort und alle Ansprechpartner kennen und diesen Job oder dieses Ehrenamt mit Herzblut machen?" Karin Müller berichtet, wie sie auch mal Kinder nach Hause bringt, die nicht abgeholt werden können.

Auch finanzielle Unterstützung der Stadt für Vereine?

Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Vereinen will Frank Schädler nun verstärken. Zum Teil gebe es räumliche Defizite an den Schulen, "da sind wir dran". Zum anderen soll die Stadt bei organisatorischen Aufgaben unterstützen – um die Vereine, die teilweise kleine Unternehmen sind, zu entlasten. Mitarbeiter von Karin Müller beispielsweise bekommen 14 Euro in der Stunde, die Personalkosten werden über Elternbeiträge und Landesfördermittel gedeckt, die Steuererklärung macht Müller selbst – andere Vereine haben Aufgaben wie diese bereits ausgelagert. Da die Fördermittel allerdings seit 2014 trotz der steigenden Gruppenzahl nicht angehoben wurden, "müsste die Stadt eigentlich auch finanziell mit unterstützen", so Schädler. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit zwischen den Betreuungsvereinen und beispielsweise Sportvereinen gefördert werden. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt und des Landes sollen beispielsweise Vereine einen Trainer hauptamtlich beschäftigen können – ohne, dass sich die Elternbeiträge erhöhten.

Eine Vision, wie die Ganztagsbetreuung der Zukunft in Konstanz aussieht, hat der vierfache Vater Frank Schädler auch schon: "Alles ist wohnortnah. Das Kind geht in die Kita im Quartier, im selben Gebäude ist eine Grundschule, es gibt gemeinsame Räume. Alles flexibel, keine starren Zeiten."

Und Ihre Meinung? Wie empfinden Sie das Angebot der Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Konstanz? Kommentieren Sie unter diesem Artikel – oder schreiben Sie uns einen Leserbrief, am einfachsten unter dem Stichwort "Ganztagsbetreuung" per Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de