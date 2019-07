Der SÜDKURIER-Artikel über den Wert des Ehrenamtes und die Stellung des Sports in Konstanz hat große Resonanz hervorgerufen.

Konstanz Sind 700 Euro plus Zulagen für einen Stadtrat angemessen? Ein Konstanzer Vereinspräsident wundert sich darüber und ärgert sich gleichzeitig über zu wenig Anerkennung für das Ehrenamt im Sport Das könnte Sie auch interessieren

Gordon Hügel, Vorsitzender der DJK Konstanz, hat sich geärgert, dass diverse Gemeinderäte die 700 Euro plus Zulagen für ihre Tätigkeiten als nicht ausreichend bezeichnen. „Ich gönne ihnen das Geld“, sagt er. „Aber Vereinsfunktionäre arbeiten mindestens genauso viel und erhalten nichts dafür.“

Harald Schuster: „Ein Vergleich Sportfunktionär-Stadtrat ist nicht richtig“

Harald Schuster vom Stadtsportverband, der selbst seit Jahrzehnten Vorsitzender des USC Konstanz ist, äußert sich dazu so: „Ein Vergleich ist nicht richtig. Ein Stadtrat wurde von der Bevölkerung gewählt. Ein Vereinspräsident von den Mitgliedern. Jedem Vorsitzenden steht es frei, seinen Verein so zu strukturieren, dass die Arbeit auf viele Köpfe verteilt wird.“

Ehrenurkunde des Stadtsportverbandes und Pokal zum Abschied: Der Vorsitzende Thomas Keck (links) und Hallensportreferent Harald Schuster (rechts) überreichen Manfred Sobisch Geschenke als Dank für 20 Jahre an der Spitze des Stadtsportverbands Konstanz. | Bild: Schlüter, Kirsten

Gordon Hügel: „...sind wir dann noch beim Ehrenamt?“

Dieser Aussage stimmt Gordon Hügel nach eigenen Angaben zu 100 Prozent zu. Nur: „Was machen, wenn die Köpfe fehlen? Das Ehrenamt ist am Aussterben“, sagt er. „Immer weniger Menschen möchten sich freiwillig engagieren. Wenn wir Vereine unsere ehrenamtlichen Trainer ordentlich entschädigen könnten, hätten wir auch viele Köpfe, um die Arbeit zu verteilen. Aber sind wir dann noch beim Ehrenamt?“

Thomas Keck: „Das können wir so nicht stehen lassen.“

Viel mehr jedoch als diese Debatte stößt den Mitgliedern des Stadtsportverbands als Vertreter von rund 100 Vereinen mit rund 30 000 Mitgliedern diese Aussage Hügels auf: „Obwohl die Stadt Konstanz im Vergleich zu anderen Städten wirklich viel tut für den Sport. Aber es gibt fast jedes Mal ein Riesentheater im Gemeinderat.“ Thomas Keck, Vorsitzender des Stadtsportverbands: „Das können wir so nicht stehen lassen.“

Wenn‘s sein muss, sammelt der DJK-Präsident auch mal Kippen auf dem Fußballplatz weg. „Wenn ich das nicht mache, macht es niemand“, sagt Gordon Hügel. | Bild: Oliver Hanser

Harmonie im Konstanzer Sport?

Sport, Verwaltung und Politik würden perfekt ineinander greifen. „Gordon Hügel kann sich nur auf sich und seinen Verein bezogen haben. Das steht ihm natürlich zu – aber im allgemeinen geht es sehr harmonisch zu.“

DJK fühlt sich eben nicht unterstützt

Gordon Hügel nennt das Beispiel Neubau des DJK-Vereinsheimes. „Leider waren wir doch sehr überrascht, wie wenig Unterstützung die DJK Konstanz für dieses Projekt im Gemeinderat gefunden hat und auch vor allem beim Stadtsportverband. Es geht hier nicht in unseren Augen, um einen reinen Neubau für die DJK, sondern um einen sinnvollen und vor allem kompromisslosen Neubau für den Fußballsport in Konstanz.“ Thomas Keck zu dieser Thematik: „Wir werden das Thema in der kommenden Vorstandssitzung besprechen.“

Fußballer, eine besondere Spezies?

Vielleicht seien die Fußballer auch eine besondere Spezies, „aber wir decken immerhin noch die breite Masse ab im Amateurbereich und somit erfüllen wir einen besonderen Mehrwert für unsere Gesellschaft“, so Gordon Hügel.

Thomas Keck erklärt einen normalen Ablauf bei Forderungen der Sportvereine

Der Stadtsportverband, so erklärt Thomas Keck, stelle Forderungen an die Stadt, nach dem diese zuvor analysiert und debattiert worden seien. „Die Räte sind uns dankbar dafür, weil wir dafür sorgen, dass es kein Theater gibt, sondern dass die Vorlagen strukturiert und verständlich sind.“

Das Beispiel neues Wohngebiet Hafner

Dies habe sich der Stadtsportverband erarbeitet. „Wir berücksichtigen alle Eventualitäten“, so Thomas Keck. Beispiel neues Wohngebiet Hafner: „Bevor es losgeht, eruieren wir, welche Hallen und Sportplätze sinnvoll sind“, sagt Schuster. „Stadt und Räte wissen das zu schätzen und hören uns. Das ist ein gutes Zeichen und zeugt nicht von Problemen zwischen Politik und Sport.“