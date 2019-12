Konstanz vor 1 Stunde

Die CDU Konstanz scheitert mit einer Artenschutz-Resolution als Alternative zum geplanten Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten

Mit dem Antrag sollte ein Brief von Uli Burchardt an Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstützt werden. Der Oberbürgermeister hatte um Ausnahmen eines Pestizidverbots in Naturschutzgebieten geworben, weil ein großer Teil Konstanzer Landwirtschaftsflächen in solchen liegt. Das geplante Verbot ist Teil eines Kompromisses zwischen Landesregierung, Landwirten und Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Biene“.