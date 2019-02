Was sind die Gründe für die Verlegung der Linie 6?

In der Markgrafenstraße wird Busfahrern bereits seit Jahren vieles abverlangt. Häufig ist zu beobachten, wie sich dort Busse durch die enge Straße schlängeln, vorbei an parkenden Autos, die mitunter auch in zweiter Reihe halten.



Mit der Einrichtung der Fahrradstraße in der Petershauser Straße im vergangenen Jahr sei laut Stadtwerke ein weiteres Problem entstanden: Radfahrer nutzen nicht mehr die seitlichen Radwege, sondern die Fahrbahn. Deshalb komme es an den Kreuzungen Markgrafen- und Reichenaustraße "immer wieder zu gefährlichen Situationen", erklären die Stadtwerke.