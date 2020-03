Konstanz 16. März 2020, 00:00 Uhr

Die Blumeninsel im Krisenmodus: Wie sich die Corona-Gefahr bisher auf den Mainau-Betrieb auswirkt

Die Insel Mainau ist zunächst nach wie vor geöffnet. Die aktuelle Corona-Gefahr hat jedoch auch Auswirkungen auf einen der größten Tourismusbetriebe am See. So sind etwa das Schmetterlingshaus und Teile des Schlosses derzeit dicht. Ob der Betrieb weiterlaufen kann, ist offen.