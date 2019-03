Es habe 20 Straftaten gegeben, darunter zehn Körperverletzungen, bilanziert Thomas Straub, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Es habe sich aber auch bei den Körperverletzungs-Delikten nicht um größere Auseinandersetzungen gehandelt.

Angriff auf das Sicherheitspersonal

Zu den auffälligeren Straftaten gehört der Fall eines alkoholisierten 22-Jährigen, der am Donnerstagabend auf dem Stephansplatz das Sicherheitspersonal angegriffen habe, wie die Polizei berichtet, nachdem die Security-Kräfte ihm den Zutritt zum Festgelände verwehrt hatten. Er sei auch einem Platzverweis nicht nachgekommen, den die Polizei aussprach, und wurde deshalb in Gewahrsam genommen.

Alkoholkonsum bei Jugendlichen "in erheblicher Menge"

Thomas Straub spricht von einem "normalen Verlauf" des Feierns. Neben den körperlichen Angriffen gab es einige Fälle von Sachbeschädigung, Beleidigung sowie geringfügige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Allerdings habe die Polizei Alkoholkonsum bei Jugendlichen "in erheblicher Menge" registriert.

Fünf betrunkene junge Menschen landen in der Kinderklinik

Für fünf Jugendliche war der Alkoholkonsum dann tatsächlich deutlich zu hoch: Drei Mädchen und zwei Jungen, die deutlich zu viel getrunken hatten, wurden im Lauf des Donnerstags in die Kinderklinik eingeliefert. Zwei Jugendliche kamen bereits um die Mittagszeit in die Klinik, zwei weitere in den frühen Nachmittagsstunden, wie Andrea Jagode, Pressesprecherin des Gesundheitsverbunds Kreis Konstanz berichtet.

Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut

Die Jugendlichen seien zwischen 15 und 17 Jahren alt gewesen. Bei einem Mädchen seien 2,2 Promille Alkohol im Blut nachweisbar gewesen. "Bei einem 16-jährigen, der gegen 0 Uhr eingeliefert wurde, waren es 2,3 Promille", sagt Andrea Jagode.

Als positiv werte die Klinikleitung, dass die Jugendlichen älter als 15 Jahre alt gewesen seien, "wir hatten in den Vorjahren auch deutlich jüngere Kinder, die wegen Alkoholkonsums behandelt werden mussten", sagt Jagode.

Gemessen an den großen Mengen an Menschen, die bei dem guten Wetter feierten, seien fünf zu behandelnde Jugendliche keine allzu große Zahl.

Die Behandlung der Jugendlichen erfolgt standardmäßig: Sie müssen stationär vom Alkohol entgiften und können am nächsten Tag von ihren Eltern, die informiert werden, abgeholt werden.

Die Narren hinterlassen zehn Tonnen Müll – aber weniger Scherben

Entsprechend der großen Zahl Feiernder war auch die Menge an Müll, die entstand, erheblich. Etwa zehn Tonnen Müll, schätzt Henry Rinklin, Leiter der Stadtreinigung bei den Entsorgungsbetrieben, hätten seine Mitarbeiter und er am frühen Freitagmorgen eingesammelt.

Dieser Mülleimer auf der Kanzleistraße war am Schmotzigen bereits vor Einbruch der Dunkelheit überfüllt. | Bild: Oliver Hanser

"Es gab ziemlich viel Müll im Vergleich zu den Fasnachtsfeiern in den Vorjahren", sagt Rinklin. Erfreut registriert er, dass es deutlich weniger Glasscherben zu beseitigen gab, vor allem in der Innenstadt, wo die meisten Feiernden unterwegs waren. "Das Glasverbot hat also gewirkt", so Rinklin.

Wind und Wetter erschweren die Aufräumarbeiten

Die Müllbeseitigung stellt einen ordentlichen Kraftakt für das Team der EBK dar. 22 Mitarbeiter waren ab 5 Uhr morgens im Einsatz, zudem vier Kehrmaschinen und ein kleiner Müllwagen für die Tonnen, in denen der Glasmüll vor den Einlasskontrollen entsorgt wurde.

Das Wetter habe dieses Mal die Arbeiten erschwert: Erst der Wind, dann der einsetzende Regen, der verhinderte, dass man Konfetti problemlos beseitigen konnte. Um 9 Uhr sei die Innenstadt weitgehend sauber gewesen, sagt Rinklin und spricht seinem Team ein großes Lob für die reibungslose Zusammenarbeit aus.

So hat das Präventionskonzept funktioniert

Wenige Jahre zuvor prägten noch Scherben, Müll und betrunkene Jugendliche das Bild auf der Marktstätte. Nun haben sich die Narren den Platz zurückerobert. Zu verdanken ist das einer guten Idee im Konstanzer Rathaus und dem SÜDKURIER-Medienhaus, das mit der Straßenfasnacht hierher umgezogen ist. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Stadt tut einiges, um zu verhindern, dass es unter Jugendlichen zu Schädigungen durch Alkoholkonsum kommt.

Der Stephansplatz war für das Feiern der Jugend reserviert. Hier, wie auch an anderen Stellen der Innenstadt, gab es Einlasskontrollen. Die Security-Kräfte überwachten das Glasverbot, das in der Innenstadt bestand. Der Präventionsrat war am Stephansplatz präsent und hat die Jugendlichen mit Brot-Snacks und alkoholfreien Getränken versorgt. Zudem waren Teams des Jugendzentrums unterwegs und haben bis nachmittags die jungen Feiernden mit Brezeln und Alkoholfreiem versorgt.