"Vor dem Fest hatten wir einiges an Gegenwind", sagt Jörg Dudy. Aber der kleine Sturm hatte sich zwischenzeitlich gelegt. Auch die Befürchtungen, Einzäunung und Einlasskontrollen können sich negativ auswirken, hätten sich nicht bestätigt. "Der Charakter des Festes ist erhalten geblieben", erklärt das Veranstalter-Duo. Das Sicherheitskonzept, das bestätigt Bürgeramtsleiterin Anja Risse, "hat seinen Praxistest gut bestanden".

Das Limit von 8000 Besuchern wurde nicht überschritten

Die zulässige Höchstbesucherzahl von 8000 Personen sei an keinem Tag erreicht worden, so Jörg Dudy. "Etwa 7000 Besucher gleichzeitig war das Maximum, das am Mittwoch und Samstag erreicht wurde." Vor allem bemerkt er: "Der Platz war gut gefüllt, aber nicht überfüllt, und damit ist der Mehrwert auf dem Platz gestiegen. Die 8000er-Grenze ist realistisch und sinnvoll." Konkrete Zahlen liegen den Veranstaltern noch nicht vor.

Die Auswertungen der täglich geführten Besucherzahlstatistiken und des Bändelverkaufs sowie die Abrechnungen würden erst im Nachklang des Festes erfolgen. "Ich gehe davon aus, dass wir über die vier Festtage um die 20.000 Besucher insgesamt hatten. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber für konkrete Zahlen müssen wir erst die Auswertung abwarten", so Jörg Dudy. Dasselbe gelte für die Kostenseite, denn die Rechnungen mitsamt Stundenauflistung kommen erst nach dem Fest.

Die zulässige Höchstbesucherzahl von 8000 Personen wurde in diesem Jahr an keinem Tag erreicht. | Bild: Scherrer, Aurelia

Insgesamt waren auch die Standbetreiber mit der Neukonzeption und dem Verlauf des Festes zufrieden. Aufgrund der Besucher-Selektion an den Eingängen – schon merklich angetrunkene Personen wurden nicht auf das Festgelände gelassen – habe sich nun das Zielpublikum der Wein affinen Gäste merklich herauskristallisiert, berichtete Standbetreiber Andreas Fritz. Das Problem: Passanten, die in den Vorjahren nach der Arbeit noch einen kurzen Abstecher auf das Fest machten, blieben fern, was insbesondere die Essenstände betraf.

Standbetreiber: "Für mich war es das letzte Weinfest"

"Die Leute sind später gekommen und die Laufkundschaft ist ausgeblieben", so Standbetreiber Hans Leib, der feststellte: "Das Essen ist schlecht gelaufen." Was ihm zudem auffiel: "Das Publikum hat sich total verjüngt. Die können mit Fischknusperle nichts mehr anfangen." Nach 40 Jahren Standbetrieb sagt er jetzt Adieu: "Für mich war es das letzte Weinfest."

Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen und des Eintritts habe eine Besucherselektion stattgefunden, stellt Standbetreiber Andreas Fritz (links) fest. Jetzt käme das Zielpublikum, nämlich Wein affine Menschen, wie hier Dominik Martin (rechts). | Bild: Scherrer, Aurelia

Für Joachim Gretzmeier und seinen Essensstand ist das Fest ebenfalls schlecht verlaufen. "Am Mittwoch und Freitag haben wir die Standmiete reingeholt. Der Donnerstag war schlecht. Mit dem Umsatz am Samstag kann ich das Personal zahlen, dann sind wir bei Null." Ob die geringe Nachfrage der Hitze oder dem Eintritt geschuldet ist, vermag er nicht abzusehen, aber er bleibt weiterhin mit von der Partie.

Ein neues Konzept müsse sich erst einmal einspielen, wobei er auf den Gewöhnungseffekt seitens der Besucher anspielt. Auch das Anpassen der Speisekarte auf die Wünsche der Besucher sieht er als weitere Möglichkeit. "In der Gastronomie ist es dasselbe. Die ersten drei Jahre muss man durchhalten und dann wird es sich erst zeigen", so Gretzmeier.

Die Polizei und der Sicherheitsdienst zeigten Präsenz

Die wenigsten Festbesucher störten sich an der Umsetzung der Sicherheitsauflagen. "Es tut der Atmosphäre keinen Abbruch. Wenn man erst einmal auf dem Platz ist, dann ist es so wie immer", meinte beispielsweise Weinfestbesucherin Andrea Kegel. Die Sicherheitsvorkehrungen und die Präsenz von Sicherheitsdienst und Polizei stießen oftmals sogar auf positive Resonanz.

"Ich finde es gut, dass so auf Sicherheit geachtet wird", sagte Besucherin Sonja Thomas. Sie erinnerte an die Schießerei in der Discothek Grey im vergangenen Jahr. Dort war sie glücklicherweise nicht; sie hatte den Abend mit Freunden auf dem Weinfest verbracht. Aber umso bewusster und dankbarer nimmt sie die Sicherheitsvorkehrungen wahr, wohlwissend, dass ein friedliches Fest nicht selbstverständlich ist.

Blick in die Zukunft Allein für die Sicherheitsaufwendungen, Sicherheitsdienst, Zäune, Betonpoller und dergleichen gehen "wir von Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich aus", so Mitveranstalter Jörg Dudy. Den Eintritt in Höhe von drei Euro für alle Festtage "haben wir ganz bewusst niedrig angesetzt", stellt Nikolas Brinkschulte fest. Mit diesen Einnahmen wollen sie die Kosten für die Sicherheit decken. Eine Umlage auf die Standbetreiber kommt für sie auf keinen Fall in Frage. In den nächsten Wochen und Monaten werden Nachbesprechungen stattfinden, sowohl mit den Standbetreibern, als auch den Genehmigungsbehörden. Dann werden mögliche Optimierungsmaßnahmen eruiert. "Den Eingangsbereich könnten wir vielleicht noch perfektionieren und vielleicht kann man ja mit der Einzäunung etwas dezenter arbeiten", meint Mitveranstalter Jörg Dudy. Die meisten Besucher hätten Verständnis für das Sicherheitskonzept aufgebracht, Kritikpunkte würden aber gesammelt, so Anja Risse, Leiterin des Bürgeramtes der Stadt Konstanz. Sie fügt an: "Im Rahmen der Nachbesprechungen wird man sehen, was man noch besser machen kann."

