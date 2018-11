Die Stadtverwaltung will damit eine weitere Aufspreizung der Beiträge zwischen Einrichtung freier und kommunaler Träger verhindern. Aber: Der Jugendhilfeausschuss hat eine Erhöhung jüngst mit großer Mehrheit abgelehnt. Nun kommt es auf den Haupt- und Finanzausschuss am 4. Dezember und den Gemeinderat am 13. Dezember an. Bereits vor einem Jahr hatte die Stadtverwaltung mit ihrem Vorschlag eine Absage erhalten.

Was kostet eine Stunde heute?

In einem Bereich allerdings schneidet Konstanz nach Darstellung der Stadtverwaltung vergleichsweise relativ günstig ab: bei den Preisen für die Betreuungsstunden in einer Kinderstagesstätte. Innerhalb der Stadt Konstanz werden für dieselben Leistungen allerdings ganz unterschiedliche Beiträge bezahlt.

Auf den Stundensatz gerechnet fallen bei der Kleinkindbetreuung mit verlängertem Vormittag zwischen 1,58 und 1,06 Euro an, bei der Ganztagsbetreuung im Kindergarten liegen die Sätze zwischen 1,86 und 0,59 Euro. Zu den günstigen Anbietern gehören die städtischen Einrichtungen.

Ihre Preise liegen, außer in der Kategorie der ganztägigen Kleinkindbetreuung, durchgehend unter den Mittelwerten der Stundenpreise. Somit ist eine Kluft entstanden, weil Preisaufschläge in städtischen Einrichtungen politisch diskutiert werden und die Lokalpolitik die Familien nicht noch weiter belasten wollten. Nur bei Neubauten und Neuschaffungen, die es zuletzt vor allem im Bereich für Kinder unter drei Jahren gab, sind die Preise auf aktuellem Stand.

Die Modellrechnung für die Erhöhung

Wir haben die Erhöhung am Beispiel des Kinderhauses Urisberg durchgerechnet. Dort kostet es aktuell 135 Euro im Monat, ein Kind ab drei Jahren ganztags betreuen zu lassen. Dazu kommen 80 Euro Essensgeld. Insgesamt zahlen Eltern also 215 Euro. Der Stundensatz für die Betreuung liegt bei 0,70 Euro. Mit der Erhöhung würde er auf 0,78 Euro steigen.

Bei der Kleinkindbetreuung mit verlängerter Öffnungszeit, bei der momentan 132 Euro anfallen, plus 80 Euro Essensgeld, liegt der Stundensatz für die Betreuung derzeit bei 1,06 Euro. Nach der Erhöhung würde dieser 1,19 Euro betragen.

Für das Kleinkind das ganztags betreut wird, ergeben sich Kosten von 239 Euro, plus 80 Euro Essensgeld. Der Betreuungssatz pro Stunde in der Höhe von 1,23 Euro liegt schon über dem Mittelwert von 1,21 Euro.

Was sagen Eltern?

Der Gesamtelternbeirat für Kindertagesstätten sieht die Pläne zum Kostenaufschlag kritisch. „Das belastet die untere Mittelschicht“, sagt Stefanie Degner, eine der beiden Vorsitzenden. Zusammen mit ihrer Kollegin Heike Kempe verweist sie auf die Studie von 2017 des Konstanzer Wissenschaftlers Marius R. Busemeyer, nach der Konstanzer Eltern durchaus bereit sind, einen Eigenanteil an der Kinderbetreuung zu zahlen.

Stefanie Degner (links) und Heike Kempe vom Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Konstanz. | Bild: Rindt Claudia

Sie halten einen Kostenbeitrag von bis zu 200 Euro für fair und befürworten einkommensabhängige Beiträge. Die tatsächlichen Betreuungskosten liegen schon heute oft höher. Die Elternvertreter erinnern auch ans Handlungsprogramm Wirtschaft, nach dem die mittlere Altersgruppe gestärkt werden solle. Werde nun an der Gebührenschraube bei den Kitas gedreht, widerspreche dies dem Ziel. „Soll die Stadt lebenswert und vor allem bezahlbar bleiben, empfehlen wir in Anbetracht der ohnehin hohen Lebenskosten, von einer Gebührenerhöhung abzusehen und alternative Lösungen zu erarbeiten“, sagen Kempe und Degner. Sie erinnern an indirekte Kosten für Familien bei Eintritten und Müllgebühren etwa.

Wie reagieren Träger von Betreuungseinrichtungen?

Evangelische und katholische Träger zum Beispiel orientieren sich an den Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände, die es für angemessen betrachten, wenn Beiträge der Eltern 20 Prozent der Betriebskosten decken. Damit die Schere nicht noch weiter aufgeht, sind freie Träger laut Stadtverwaltung dennoch unter den 20 Prozent geblieben.

Aktuell verhandelt die Stadt neu über die Förderrichtlinien und die Betriebskostenzuschüsse. Bei Einrichtungen, die dem errechneten Bedarf entsprechen, übernimmt die Stadt zwischen 63 und 68 Prozent der Betriebskosten. Den Rest finanzieren Eltern und der Träger.

Regina Graf-Martin, Leiterin des Münsterkindergartens, kündigte im Jugendhilfeausschuss an, die katholischen Einrichtungen müssten im kommenden Jahr die Essenspreise in Richtung der tatsächlichen Kosten anheben.

Susanne Sargk sagte für die evangelischen Häuser, diese hätten schon an der Preisschraube gedreht. Es sei nicht anders möglich gewesen, überall seien die Kosten gestiegen.

Bürgermeister Andreas Osner (SPD) warb für den Preisaufschlag: Er habe Sorge, dass das System mit den freien, konfessionellen und städtischen Häusern ansonsten wegen der Preiskluft zerbreche. Es sei keine Lösung, auf Probleme mit hohen Mietpreisen mit dauerhaft niedrigen Elterbeiträgen für die Betreuung der Kinder zu reagieren.

