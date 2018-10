Zu Lasten der Steuerzahler rund 44 Prozent teurer als noch vor gut zwei Jahren geplant: Die Kostenexplosion bei der Sanierung des Kinderkulturzentrums könnte ein warnendes Beispiel für künftigte und sehr viel größere Projekte der Stadt Konstanz werden. Davor hat die künftige Fraktionssprecherin der Freien Grünen Liste als größer Fraktion im Gemeinderat, Dorothee Jacobs-Krahnen, eindringlich gewarnt.

Zugleich brachte sie indirekt ins Gespräch, statt einer Generalsanierung doch nochmals einen Neubau zu überdenken. Wenn es an der Schule aus den 1970er-Jahren ähnlich laufe wie am Kikuz aus den 1950-er Jahren, müsse man "andere Instrumente überdenken", sagte sie in der öffentlichen Gemeinderatssitzung.

Auch Klaus-Peter Kossmehl, Stadtrat der Freien Wähler, zeigte sich wegen der so stark gestiegenen Kosten alarmiert und erinnerte an das in den nächsten Jahren anstehende Großprojekt Geschwister-Scholl-Schule. Wenn es dort zu einer ähnlichen Steigerung komme, drohe der Stadt ein riesiges Problem, sagte er.

Ein Politiker sagt: "Schlamperei, das kann sich keiner erlauben"

Zugleich kritisierte er das städtische Hochbauamt in ungewohnt scharfen Worten. "Das sehe ich als Schlamperei, das kann sich keiner erlauben", wetterte er. Kein privater Bauherr könne es sich leisten, sein Budget um fast die Hälfte zu überziehen.

Jan Welsch von der SPD wollte wissen, welche Konsequenzen die Verwaltung zu ziehen gedenke und erinnerte an die "gegenwärtige Baukonjunktur", die sich auf lange Frist kaum ändern werde. Beim Kikuz sei der Bundeszuschuss – der das Projekt überraschend erst auf die Agenda gebacht hatte – mit der Kostensteigerung rechnerisch schon wieder aufgefressen.

Ein Architekt schlägt vor: Die Stadt soll lieber dann bauen, wenn weniger los ist

Johannes Hartwich (FDP), selbst Architekt, sprach wie andere auch wörtlich von einer "Kostenexplosion" und äußerte ebenfalls Bedenken mit Blick auf die Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule. Seine Rat: Die Stadt solle antizyklisch investieren, also dann bauen, wenn der Markt entspannt ist. Wann das aber wieder der Fall sein könnte, ließ er offen.

Doch es gab auch andere Stimmen in der Debatte um zwei Vorhaben, die zusammen rund 2,7 Millionen Euro teurer werden als zunächst angenommen – immerhin braucht die Verwaltung nach eigenen Angaben auch beim neuen Kunstdepot für die städtischen Museen 600.000 Euro mehr als veranschlagt. Till Seiler von der Freien Grünen Liste verbat sich eine Kritik am Projekt Kikuz und nannte es "mutig", zumal dort künftig auch zwei neue Kita-Gruppen eingerichtet werden können.

Es gibt aber auch etliche Stadträte, die die Verwaltung in Schutz nehmen

Auch Sabine Feist (CDU), ebenfalls Architektin, erinnerte daran, dass wegen der kurzfristig angebotenen Bundesmittel "nur kurze Zeit, den Bau zu analysieren" zur Verfügung gestanden sei. Stephan Kühnle (Freie Grüne Liste) sagte, er sei der Verwaltung "dankbar", dass sie solche Zuschussprogramme nutze.

Thomas Stegmann ist als Chef des Hochbauamts so etwas wie der oberste Architekt der Stadt. Bei der Turnhalle der Gemeinschaftsschule hat er weniger Geld gebraucht als veranschlagt. Nicht immer läuft es so gut – und Stegmann sagt: "Bauen bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt, aber dass man auch ein Risiko übernimmt." | Bild: Schlüter, Kirsten

Thomas Stegmann, der Leiter des städtischen Hochbauamts, reagierte auf die teils harsche Kritik sachlich, aber klar. Der Politik sei die Kostenentwicklung "sehr transparent dargestellt" worden – und es würden Werte für die kommenden Generationen geschaffen. "Bauen", erklärte er, "bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt, aber dass man auch ein Risiko übernimmt."

Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn schlug den Politiker noch einmal vor, dass sie mehr Geld bereitstellen sollten, damit die Verwaltung die Planungen von Projekten bereits sehr weit vorantreiben könne, denn "dann hat man mehr Kostensicherheit."

OB Burchardt sagt: Wenn wir hohe Preise nennen, müssen wir auch viel bezahlen

Da ist er offenbar auf einer Linie mit Oberbürgermeister Uli Burchardt, der vom "Fluch der ersten Zahl sprach" und auch noch an etwas ganz anderes erinnerte: Wenn die Stadtverwaltung von Anfang an mit hohen Kosten an die Öffentlichkeit gehe, dann "verlieren wir Druckmittel gegen die Bauwirtschaft".

