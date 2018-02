Konstanz Die Bahn verspricht: Der Bahnhof hat ab Sommer 2019 Aufzüge

Nach fast zehn Jahren Planung und Debatte: Der barrierefreie Umbau des Konstanzer Bahnhofs soll noch in diesem Jahr starten. Doch Schwellen beim Einsteigen wird es noch länger geben. Und Baustellen gibt es rund um den Bahnhof in den nächsten Jahren noch viel mehr.

Sigrid Voos schaut sich die Szene an und kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Über die enge Treppe drängeln sich Pendler und Touristen, ein alter Herr wuchtet seinen Koffer auf das Förderband, aus der Gegenrichtung kommt schon die nächste Menschentraube. Konstanz, Bahnhof, Anfang des Jahres 2018. Und Sigrid Voos, die jüngst erst in die Stadt gezogen ist, wird kämpferisch: "Das ist ein Angriff auf die Menschenwürde", sagt sie über die Zustände am Bahnhof. Nicht nur weil Menschen mit Behinderungen wie ihr eigener Sohn ihn kaum nutzen können. "Auch für Eltern mit Kinderwagen oder einfach ältere Personen ist das ein Skandal", sagt die Neu-Konstanzerin.

Viele Bürger empfinden nur noch Wut und Frust

An den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz, hat Sigrid Voos bereits einen Brief geschrieben, aber nach eigenem Bekunden noch keine Antwort erhalten. Mit ihren Frust ist sie nicht allein. Seit der Staatskonzern angekündigt hat, dass sich der barrierefreie Umbau des Bahnhofs weiter verzögert, wächst die Wut in Konstanz. Hans-Peter Klauda, der als Vorsitzender des Stadtseniorenrats mehr als 20 000 Menschen über 60 vertritt, bezeichnet die neue Zeitplanung als nicht hinnehmbar. Und der Bahn-Experte und FDP-Kreisrat Georg Geiger glaubt schon jetzt, dass die nur zwei Bahnsteige, die überdies oft zu eng für all die Fahrgäste sind, nicht ausreichend sind – vor allem, weil in Zukunft weitere Züge aus der Schweiz nach Konstanz kommen sollen.

Die Bahn hält den engen Bahnsteig für breit genug

Die Deutsche Bahn dagegen ist der Meinung, dass es in Konstanz kein grundlegendes Problem gibt. Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte ein Sprecher am Montag, zum Bahnsteig der Gleise 2 und 3, wo fast alle Züge ankommen und abfahren: "Nach unseren Erkenntnissen ist der Bahnsteig ausreichend groß." Ein weiterer Bahnsteig in Richtung Hafenhalle werde weder als erforderlich erachtet, noch sei dieser geplant. In welchem Umfang die Schweizer Bahn SBB künftig zusätzliche Züge anbieten will, könne die DB nicht sagen. Georg Geiger spricht von fast 30 zusätzlichen Zugpaaren ab 2025, wenn die Schweizer Bahn Direktzüge von St. Gallen nach Basel über Konstanz, Singen und Waldshut verkehren lassen will.

Planer befürchten drangvolle Enge in Aufzug und Lift

Dass es noch enger wird am Bahnhof, das glaubt auch Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Er bezweifelt, ob die enge Unterführung die ganzen Menschentrauben von Bahnfahrgästen dauerhaft aufnimmt und befürchtet, dass die künftigen Aufzüge hinten und vorne nicht reichen. Er sagt: "Wir werden über einen weiteren Zugang auf den Bahnsteig nachdenken müssen, zum Beispiel mit einem dritten Aufzug und einer Treppe am Bodan-Steg." Dies war schon vor Jahren geplant, wurde aber auch wegen der hohen Kosten auf Eis gelegt – 2008 sollte die Erweiterung 400 000 Euro, 2013 dann schon 600 000 Euro kosten.

Ab 2018 sind Bauarbeiten – und zwar für Jahre

Klar ist für die Bahn allerdings, dass zumindest die beiden Aufzüge an der bestehenden Unterführung ab diesem Jahr gebaut werden. Laut dem Sprecher sollen die Arbeiten im August beginnen, "die Fertigstellung und Inbetriebnahme der beiden Aufzüge ist Ende des zweiten Quartals 2019 geplant." Barrierefrei ist der Bahnhof dann aber noch nicht, da zwischen Bahnsteigen und Zügen noch immer eine Stufe zu überwinden ist. Eine Erhöhung der Bahnsteige würde auch dieses Problem lösen. Aus Kostengründen hat die Bahn das aber auf die Zeit ab 2020 geschoben, vor 2021 wird sie nicht fertig sein.

2019 könnte das Provisorium Begegnungszone ein Ende haben

Die Stadt Konstanz macht unterdessen beim Bahnhofplatz, seit 2011 bereits provisorischer Boulevard, etwas Tempo. Laut Karl Langensteiner-Schönborn beginnt der Umbau zwischen dem künftigen Kreisel am Lago und dem Fischmarkt nach aktueller Planung Ende des Jahres 2019, wenn auch der Gemeinderat dem Projekt zustimmt. Die Großbaustelle dürfte sich mindestens bis 2021 hinziehen, am Ende ist eines der Kernstücke im künftigen C-Konzept fertiggestellt. "Wir", sagt der Baubürgermeister, "haben unseren Anteil für die Barrierefreiheit dann wirklich erbracht." Er hoffe, dass bis dahin auch die Bahn ihren eigenen Kunden entsprechenden Service und maximale Sicherheit biete.

Baustellen am Bahnhof

Am und um den Bahnhof wird in den nächsten Jahren viel gebaut. Los geht es im Sommer 2018 mit den Aufzügen an der Unterführung. 2019 folgt der Totalumbau des Bahnhofplatzes. Dazu gehört auch ein neuer Kreisel vor dem Lago, da dort Autos wenden müssen, wenn das C-Konzept steht. 2020 könnten dann die Bahnsteige selbst folgen. Und auch ein Abriss und Neubau der Ladenzeile auf der einen Seite des Empfangsgebäudes und des Schweizer Bahnhofs auf der anderen ist weiterhin geplant. Derzeit verhandeln Stadt und Bahn über Details. Unter anderem fordert die Stadt ein Fahrrad-Parkhaus mit mehreren hundert Plätzen.