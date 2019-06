Mit einer Drohnen-Kamera liefert unser Fotograf exklusive Bilder vom Bau des knapp 500 Meter langen Tunnels der neuen B33 an der Reichenau-Waldsiedlung. Das gewaltige Teilprojekt verschlingt 51 Millionen Euro und 13.000 Kubikmeter Beton.

Wenn er fertiggestellt ist, wird der B33-Tunnel an der Waldsiedlung 470 Meter lang sein. Wie die Baustelle aussieht, zeigen unsere Luftaufnahmen.Während die Bauarbeiter in der Nähe der Waldsiedlung noch Erde ausheben, sind in Richtung Hegne bereits