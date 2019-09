Konstanz vor 18 Minuten

Die Arbeiten an der Bahnbaustelle in Petershausen finden ab jetzt wieder nachts statt

Einen Baustopp hat es im Sommer bereits gegeben. Jetzt müssen die Verantwortlichen von DB Station und Service nochmals umplanen. Wegen einer Störung an einem Ein- und Ausfuhrsignal kann der Zugverkehr tagsüber nicht eingleisig fahren. Die Bauarbeiten an Bahnsteig 1 müssen also wieder nachts stattfinden.