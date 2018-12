In der Endphase der Gesamtöffnung dieses Bereiches werde dann auch die Landesstraße zwischen Allensbach und Markelfingen sowie die Ausfahrt Allensbach-West wieder befahrbar sein. Damit die beiden Orte wieder besser ans Straßennetz angebunden sind, wurde seit Anfang Juli ein Kreisverkehr gebaut an der Stelle, wo früher schon die Abfahrt von der B 33 auf die Abzweigung Richtung Markelfingen traf. Im Westen von Allensbach kann der Verkehr nach über einjähriger Sperrung wieder in Richtung B 33, Markelfingen und Radolfzell rollen. Ein weiterer Meilenstein wird für die neue Bundesstraße der Bau des Waldsiedlungstunnels sein, der am Montag mit dem Spatenstich beginnt.