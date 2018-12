In der Endphase der Gesamtöffnung dieses Bereiches wurden auch die Landesstraße zwischen Allensbach und Markelfingen sowie die Ausfahrt Allensbach-West wieder befahrbar. Damit die beiden Orte wieder besser ans Straßennetz angebunden sind, wurde seit Anfang Juli ein Kreisverkehr gebaut an der Stelle, wo früher schon die Abfahrt von der B 33 auf die Abzweigung Richtung Markelfingen traf. Im Westen von Allensbach kann der Verkehr nach über einjähriger Sperrung wieder in Richtung B 33, Markelfingen und Radolfzell rollen. Ein weiterer Meilenstein wird für die neue Bundesstraße der Bau des Waldsiedlungstunnels sein, der am Montag mit dem Spatenstich beginnt.