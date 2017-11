Konstanz Deutsche Skate-Meisterschaft in Konstanz: Junges Herzblut für die neue Skate-Anlage

Die Deutsche Skate-Meisterschaft bringt im neuen Park an der Universität Teilnehmer zwischen neun und 48 Jahren auf Touren. Die Skater zeigen in 45 Sekunden ihre besten Stunts auf dem Asphalt.

Mehr als vier Meter fällt die Wand der Halbröhre steil hinab. Oben an der Kante steht – neben großen Jungs und echten Kerlen – die kleine Xenia Kluge mit ihrem rosa Helm. Die Neunjährige aus dem Raum Karlsruhe kippt ihr Skateboard in Startposition. Sie ist das einzige Mädchen ihrer Altersklasse, das in der deutschen Skaterszene bekannt ist.

Aus mehr als vier Metern Höhe startet sie in die Bahn. Bei der German Vert Tour, einer Deutschen Skate-Meisterschaft, auf der neuen Anlage am Sportgelände der Universität Konstanz, zeigt sie zusammen mit Älteren ihr Können. So kommt es, dass die kleine Xenia und der 48 Jahre alte Lokalmatador und frühere Skate-Profi Bernt Jahnel auf der selben Bahn die Zuschauer begeistern können.

Bei den Trainingsläufen braucht Xenia nicht nur Mut, sondern auch noch Durchsetzungswillen. Wenn sie ihr Brett in Startposition kippt, darf sie nicht zu lange zögern, sonst ist schon wieder einer der Großen vor ihr in die Bahn gefahren, auf der sich aus Sicherheitsgründen immer nur ein Sportler bewegen soll. Doch die Kleine lässt sich so schnell nicht den Schneid abkaufen. Sie ist zäh im Nehmen, das bestätigt Papa Patrick Kluge auf Nachfragen.

Die Leistungssportlerin im Snowboard, 2016 war sie Dritte bei der Jugendmeisterschaft in der Halfpipe, muss oft lange Fahrstrecken zum Training und Wettbewerben in Kauf nehmen, und die Zähne zusammenbeißen. Blaue Flecken und kleinere Schrammen seien beim Skaten üblich, verrät der Vater. Und die Kleine sagt: "Ich habe kein Ziel, nur einfach Spaß." Die Großen seien für sie Vorbilder: "Wenn man sieht, was die machen, dann will man das auch." Zur neuen Anlage in Konstanz stellt sie fest, dass sie schön sei, aber auch ganz schön rostig.

Das hat einen Hintergrund, der vielen Konstanzer Skatern bekannt ist: Es handelt sich um den Zusammenbau mehrerer gebrauchter Skate-Röhren aus der Region. "Da hast du ja ein wüstes Ding hingebaut", sagt einer der Gäste zu Bernt Jahnel im Vorübergehen. Dieser hat in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma und vielen ehrenamtlichen Helfern aus der lokalen Skaterszene die Anlage ermöglicht.

Spektakuläre Stunts auf der neuen Bahn

Der 48-Jährige steht seit 35 Jahren auf dem Skateboard, zehn Jahre davon als Profi. "Es macht immer noch Spaß. Man muss sich ja ein bisschen bewegen", sagt der Familienvater. Inzwischen fahre er allerdings vorsichtiger. Bei der Station der Deutschen Meisterschaft in Konstanz konnte sich im Prinzip jeder anmelden.

Doch die Bauweise der Anlage mit den zwei großen Halbröhren, den Verbindungswellen und dem Nebenpodest lässt selbst Laien schnell erkennen, dass sich hierauf nur sehr gute Skater wagen sollten. Jeweils 45 Sekunden haben sie in der Präsentationsrunde Zeit, ihre Tricks zu zeigen. Viele, darunter auch der "alte Herr" Jahnel sind mit spektakulären Aktionen an der Kante zu sehen.