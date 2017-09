Konstanz Dettinger Ortschaftsrat stimmt Planung für Neubaugebiet Brühläcker zu

Bei den Details äußern die Ortschaftsräte allerdings vehemente Kritik: die Anzahl der vorgesehenen Plätze in einer Kita-Gruppe ist ihnen zu gering und es seien auch zu wenig Stellplätze eingeplant

Dettingen – Vor einem Jahr wählte das Preisgericht den Entwurf vom Konstanzer Architekturbüro bäuerlelüttin fürs Neubaugebiet Brühläcker einstimmig zum gelungensten Entwurf. Kritischer sieht ihn der Ortschaftsrat, der dem überarbeiteten Entwurf nicht einhellig gegenübersteht. Angemerkt sei, dass niemand aus dem Kreis der Räte außer Ortsvorsteher Roger Tscheulin (CDU) dem Preisgericht angehörte.

Einige Ortschaftsräte rügten die zu geringe Anzahl an Plätzen in einer – möglichen – Einrichtung für Kinder sowie deren Lage. Sie kritisierten auch den Stellplatzschlüssel, der geringer ausfällt als vom Technischen und Umweltausschuss (TUA) beschlossen. Schlussendlich stimmten sechs Ortschaftsräte mit Ja, drei mit Nein bei einer Enthaltung. Dabei war es das zweite Mal, dass die SPD-Fraktion stärker vertreten war als die der CDU. Während die SPD mit sechs Vertreten vollzählig war, fehlten bei der CDU vier entschuldigt.

Der überarbeitete Entwurf sieht nun am Ende des nördlichen Wohnhauses im Erdgeschoss Räume vor, die wahlweise als Wohnung oder als eine Einrichtung für Kinder genutzt werden könnte. Neun Kinder hätten darin dann Platz, erläuterte Architekt Frohwin Lüttin. Christoph Müller (SPD) ärgert sich darüber. Das widerspreche dem Aufstellungsbeschluss. Er sehe dies als Alibi, außerdem würden die Kinder an den Rand gedrängt. "Bei neun Plätzen kann man nicht von einer Gruppe sprechen", verwies er auf rechtliche Rahmenbedingungen. Landschaftsarchitektin Kerstin Winandi von Planstatt Senner in Überlingen erläuterte, dass ein Kinderspielplatz ziemlich genau in der Mitte des Areals liegen werde.

Auch Silke Schäfer (SPD) sind die neun Plätze sind viel zu wenig. "Der Kindergarten platzt aus den Nähten", mahnte Fraktionskollegin Lore Dizinger. "60 Wohneinheiten und neun Kinder – das geht mir im Kopf nicht zusammen", schimpfte Christian Broghammer (SPD). Das Dettinger Kinderhaus sei voll. Roger Tscheulin bestätigte, dass auch die Außenstelle der Kindertagesstätte im Industriegebiet bereits an seine Grenzen stoße. Tscheulin berief sich auf die Kinderhausleiterin, wonach mindestens zwei Gruppen sein müssten. Der Ortsvorsteher sieht die Kompetenz beim Sozial- und Jugendamt. Außerdem werde eine Prognose benötigt. Im ursprünglichen Siegerentwurf war noch eine großzügig ausgelegte Kindertagesstätte vorgesehe. "Das Thema ist angekommen", erklärt Roger Tscheulin und ergänzt: "Im Baugebiet Schmidtenbühl Nord ist eine Fläche vorgesehen, wo solch eine Einrichtung gebaut werden könnte."

Auch Alfred Reichle (SPD) rügte eine Missachtung des Aufstellungsbeschlusses, dem Ortschaftsrat und TUA zustimmten. Darin waren 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit festgelegt worden. Nun seien es nur 1,3. Außerdem sei dies nirgends begründet worden. "Ich finde es nicht gut, dass man so mit uns umgeht", sagte er verärgert. Es sollten so viele Stellplätze wie möglich in der Tiefgarage untergebracht werden, erläuterte Martin Wichmann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt. Mehr könnten es bei eingeschossiger Bauweise nicht werden. Oberirdisch seien zehn Stellplätze für Car-Sharing und sechs Besucherstellplätze vorgesehen.

Fraktionskollege Andreas Schwabedissen forderte dazu auf, darüber nachzudenken, ob so dicht gebaut werden muss. "Über die Hälfte der Brühlstraße ist bereits tagsüber so zugeparkt, sodass sie nur noch einstreifig zu befahren ist. Lieber Stellflächen schaffen als Wohnraumdichte erhöhen", erklärte er. "Es stehen jetzt schon viele Autos in der Brühlstraße. Könnte man nicht südlich von Baugebiet einen Parkplatz erschließen mit 50 bis 60 Stellplätzen plus Carsharing? Wenn das Industriegebiet größer wird, braucht es mehr Parkplätze", sagte Heinrich Probst (CDU). Dort sei kein Parkraum realisierbar, entgegnete Wichmann, da das Gelände im Landschaftsschutzgebiet liege.

"Zugeballert mit Wohnungen", sagte Christian Broghammer verärgert, weil kein Laden eingeplant ist. Martin Wichman erwiderte, dass Läden fußläufig erreichbar seien. "Eine bessere Erschließung hat kein Vorort", ergänzt er. Roger Tscheulin stimmt zu. "Einem Laden gebe ich keinerlei Chance", betonte dieser und bezog sich auf Erfahrungen mit dem Dorfladen in Wallhausen.

Zum Neubaugebiet

30 Wohnungen mit drei bis fünf Zimmern sollen als Geschosswohnungen in zwei Hausriegeln entlang der Brühlstraße entstehen. Westlich davon sind 24 Reihenhäuser geplant. Die Gebäude wird die Wobak erstellen. Am nördlichen Ende soll es zwei Bauten geben, die von Baugruppen verwirklicht werden. Dabei schließen sich Bauherren zusammen und realisieren ein Gebäude. So sollen neun Wohneinheiten entstehen. Es wird geförderte preisgedämpfte Wohnungen geben. Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ist ebenfalls berücksichtigt. (nea)