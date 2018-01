Konstanz Dettingen will Familien mit Kindern mit einem Punktesystem zu Wohnungen verhelfen

Beim Baugebiet Brühlacker in Dettingen gibt es erstmals neues Vergabeverfahren für Grundstücke. Damit diese nicht zu Spekulationsobjekten werden, hat der Gemeinderat einen Kriterienkatalog verabschiedet, durch den junge Familien eine Chance auf ein Eigenheim bekommen.

„Es ist etwas ganz Neues, und wir sind Vorreiter“, wertete Roger Tscheulin, Ortsvorsteher von Dettingen-Wallhausen. Innerhalb des etwa einen Hektar großen Neubaugebiets Brühläcker hält die Stadt Konstanz etwas mehr als 1000 Quadratmeter Grundfläche für Baugruppen vor. „Es ist ein Thema, das immer mehr Raum greift“, so Tscheulin. Erst vor zwei Wochen hat der Gemeinderat den Vergabekatalog verabschiedet, der künftig nicht nur im Neubaugebiet Brühläcker angewendet werden soll. Nun brachte der Dettinger Ortschaftsrat das Baugebiet auf den Weg.

Mit den Baugruppen will die Stadt Konstanz eine Antwort auf die Wohnungsknappheit geben. Zum einen ist die Realisierung von Einfamilienhäusern mangels Flächen schlichtweg out. Um den Wohnraumbedarf annähernd decken zu können, gelte es neue Wohnformen zu finden. Und da nicht jeder Interessent genügend Geld zur Verfügung hat, um bauen zu können, schließen sich zunehmend Bauwillige zu sogenannten Baugruppen zusammen, denn: „Gemeinsam ist es günstiger“, wie Christoph Sigg, Leiter des Amtes für Liegenschaften, feststellt. Eine Baugemeinschaft müsse mindestens drei Wohnungen respektive Haushalte umfassen, legte jetzt der Gemeinderat fest.

Grundstücke sollen nicht zu Spekulationsobjekten werden

Im aktuellen Bebauungsplanentwurf sind auf der mehr als 1000 Quadratmeter großen Fläche zwei Gebäude vorgesehen, die von einer größeren oder zwei kleineren Baugemeinschaften realisiert werden können. Der Kaufpreis – 430 Euro pro Quadratmeter – wurde bereits von Gutachtern ermittelt; aber auch die Möglichkeit des Erbbaurechts besteht.

Damit die Grundstücke nicht zu Spekulationsobjekten werden und junge Familien eine Chance auf ein Eigenheim bekommen, hat der Gemeinderat einen Kriterienkatalog verabschiedet, anhand dessen die Verwaltung letztlich über die Vergabe entscheidet. Kinderreiche Familien beispielsweise werden höher bewertet als Alleinstehende; auch die Inklusion behinderter oder pflegebedürftiger Personen in die Baugemeinschaft gibt einen Punktebonus. Wichtig sind aber auch das Gesamtkonzept und dessen positive Auswirkung auf das Quartier.

"Es ist für uns alle Neuland"

Dieses neue Vergabeverfahren soll beim Baugebiet Brühläcker erstmals angewendet werden und hat damit Pilotcharakter. Noch müssen weitere Gremien – heute berät der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats über das Thema – zustimmen. Dann würde die öffentliche Ausschreibung, das Bewerbungsverfahren (inklusive Finanzauskunft), und letztlich das Ranking erfolgen, erläuterte Christoph Sigg das weitere Vorgehen. Der Ortschaftsrat von Dettingen-Wallhausen gab grünes Licht für die Vergabe an Baugruppen. Ortschaftsrat Kurt Demmler (CDU) bat lediglich, dass die Stadtverwaltung den Ortschaftsrat „laufend über die folgenden Schritte informiert, denn es ist für uns alle Neuland“.

Der Löwenanteil des Baugebiets – eine Fläche von 6500 Quadratmetern – soll an die städtische Wohnbaugesellschaft Konstanz (Wobak) verkauft werden; dafür votierte der Ortschaftsrat mehrheitlich. Die Wobak möchte Geschosswohnungen und Reihenhäuser mit insgesamt 51 Wohnungen errichten. 14 Wohneinheiten sind im geförderten und sechs Wohnungen im preisgedämpften Wohnungsbau (unter neun Euro pro Quadratmeter) vorgesehen. Die restlichen Wohneinheiten sollen vorrangig im mittleren Preissegment – zwischen neun und 13 Euro – pro Quadratmeter angesiedelt sein.

Kritik an der Zahl der Parkplätze

Kritik hagelte es im Ortschaftsrat Dettingen-Wallhausen indes an der vorgesehenen Zahl an Parkplätzen, denn die halte viele für zu gering. Die Wobak hat einen Stellplatzschlüssel von 1,3 pro Wohneinheit angewendet. In konkreten Zahlen: 78 Parkplätze in der Tiefgarage, 16 oberirdische öffentliche Stellplätze. Auch die bauliche Verdichtung, die nicht zum dörflichen Charakter von Dettingen passe, stand in der Kritik. Trotz allem: Die Mehrheit der Räte ist froh, dass das von langer Hand geplante Neubaugebiet in absehbarer Zeit umgesetzt werden kann.

Neue Wohnflächen

Das Baugebiet Brühläcker ist Bestandteil des Handlungsprogramms Wohnen, das die Stadt aufgelegt hat. 2014 kaufte die Kommune das etwa einen Hektar große, vormals landwirtschaftlich genutzte Gebiet „Brühläcker“. Geplant ist, rund 6500 Quadratmeter an die Wobak und etwa 1000 Quadratmeter an Baugruppen zu verkaufen. Der Ortschaftsrat hat den Plänen zugestimmt. Heute (16 Uhr, Ratssaal) berät der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats. Interessierte Baugemeinschaften können sich auf www.konstanz.de/baugemeinschaften informieren.