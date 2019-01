Außergewöhnliche Trockenheit im Sommer, jetzt das Schneechaos in den Alpen: Die extremen Wetterlagen in der Region um den Bodensee machen sich auch am Wasserstand bemerkbar. Derzeit liegt dieser bei 3,18 Metern (Stand: 15. Januar).

"Durch die Schneeschmelze am Wochenende ist der Pegel weiter angestiegen", sagt Manfred Bremicker, Hydrologe von der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg. Am 6. Januar lag der Pegel noch bei 3,05 Metern. Zurzeit sei der Wasserstand für diese Jahreszeit überdurchschnittlich hoch.

Trockenes Jahr mit niederschlagsreichem Ende

Im vergangenen Jahr lag der Pegel zum gleichen Zeitpunkt aber sogar noch deutlich darüber: Am 15. Januar 2018 erreichte der Bodensee einen Wasserstand von 3,53 Metern. Von Februar bis November folgten zehn Monate Trockenheit, die sich auch auf den Bodenseepegel auswirkten. "Dann hat sich das aber völlig herumgedreht", sagt Bremicker.

Im Dezember und Januar habe es in den Alpen viel Niederschlag in Form von Schnee und Regen gegeben. "Wenn alles gleichzeitig schmilzt, ist das Potenzial für einen starken Anstieg des Pegels da", sagt Bremicker. Der Hauptzufluss des Bodensees ist mit 61 Prozent der Alpenrhein. Er fließt am Rande der Appenzeller Alpen entlang, zu denen auch der Säntis gehört. Über die Dornbirnerach und die Brengenzerach fließt Wasser aus Vorarlberg in Richtung See.

Extreme Schneeschmelze vor 20 Jahren

Im Jahresverlauf ist der Pegel des Bodensees im Mittel im Februar am niedrigsten. Wenn der Schnee in den Alpen schmilzt, erreicht er im Juni oder Juli seinen Pegelhöhepunkt. Ein Problem für den Wasserstand bildet der Schnee in den Alpen immer dann, wenn viel Schnee auf einmal schmilzt.

So eine extreme Schneeschmelze in den Alpen hat es vor 20 Jahren gegeben. Der Bodensee erreichte am 24. Mai 1999 einen Pegel von 5,65 Metern. Lange davor erlebt Konstanz sein bisher extremstes Hochwasser-Ereignis – im Jahr 1817:

Ein solches Hochwasser fürchten die Experten in den kommenden Monaten nicht. Mit Sicherheit ließe sich das aber nicht ausschließen. Verlässliche Berechnungen seien meist erst etwa eine Woche vorher möglich.