Konstanz/Kreuzlingen Der neue Kreuzlinger Stadtpräsident: "Einen Ausfuhrschein hatte ich noch nie in der Hand"

Der neue Kreuzlinger Stadtpräsident, Thomas Niederberger, spricht kurz vor seinem Amtsantritt über das Verhältnis zu Konstanz, den Einkaufstourismus und das Ladensterben in seiner Gemeinde. Eine Bagatellgrenze befürwortet er.

Herr Niederberger, sind Sie der neue höchste Kreuzlinger?

Nein, das ist in Kreuzlingen der Gemeinderatspräsident, anders als in Konstanz der Oberbürgermeister. Das hängt mit der strikten Trennung von Legislative und Exekutive in der Schweiz zusammen. Ich sitze als Stadtpräsident dem fünfköpfigen Stadtrat vor, nicht aber wie der deutsche OB dem Gemeinderat, den es hier ebenfalls gibt. Bei formellen Einladungen trifft deshalb meist auch der Gemeinderatspräsident auf Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Trotzdem haben Sie Glückwünsche von ihm erhalten.

Ja, mich hat vor allem gefreut, dass er bei der Wahl am 21. Januar auch persönlich im Rathaus war. Seither hatten wir vor allem schriftlichen Kontakt. Derzeit suchen wir nach einem Termin, um uns ein erstes Mal zu treffen. Das braucht noch etwas Zeit, angesichts des vollen Kalenders von Herrn Burchardt.

Das klingt bescheiden. Sie haben doch sicher auch viele Termine.

Mein offizieller Amtsantritt findet erst am 1. März statt. Aber mein Kalender füllt sich langsam. Um noch einmal auf den Kontakt nach Konstanz zu kommen: Ich habe Uli Burchardt schon bei der Wahl gesagt, dass mir der Austausch zu ihm und der gesamten Stadt sehr wichtig ist. Wir sind eine große Region und leben direkt nebeneinander.

War das Verhältnis zuvor weniger gut?

Ich will das nicht positiv oder negativ bewerten. Es gibt auch hier zwei Ebenen. Operativ ist der Austausch sehr gut, vor allem bei Bauthemen oder der Raumplanung. Der Austausch auf der politischen Ebene kam aber vielleicht zuletzt zu kurz, das lässt sich intensivieren. Gemeinsame Themen haben wir genug, denken Sie nur an den Verkehr oder die Abfertigung am Zoll.

Sie nennen zwei Themen, bei denen Konstanzer gegenüber Schweizern empfindlich reagieren. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?

Die Situation ist durch den Euro-Franken-Kurs entstanden. Da können weder ich, noch OB Burchardt etwas ändern. Ich habe neulich einen interessanten Bericht gelesen, der sich den Einkaufstourismus vorgenommen hat. Siehe da: Es gab auch Zeiten, da stürmten Konstanzer nach Kreuzlingen und kauften die Läden leer. Das zeigt doch, dass sich solche Situationen jederzeit ändern können. Für das Konstanzer Gewerbe hat es ja auch seine Vorteile – für das Kreuzlinger ist es umso schwieriger. Aber bestimmt gibt es Konstanzer, die sich im Moment ärgern, gerade wegen des Verkehrs.

Sie können ja einfach wieder den Zoll auf Klein Venedig öffnen, dann wird es ganz entspannt in der Bodanstraße?

Entspannt oder nicht entspannt. Wir haben auf Klein Venedig einen regelmäßig gesperrten Bahnübergang. Soweit ich weiß, hat Konstanz dort einmal eine Unterführung geplant, weil die Stadt da ein Zufahrtsproblem bei Veranstaltungen ausgemacht hatte. Offenbar ist das aber nicht realisierbar und ohne das ist eine Zollöffnung auch keine Option.

Sie sprachen das angespannte Kreuzlinger Gewerbe an. Was hilft ihm?

Jeder Kreuzlinger Händler, gerade auch am Boulevard, hat täglich wahnsinnig zu kämpfen. Andererseits gibt es gar nicht so viele Leerstände. Ja, es schließen Läden. Aber dann entsteht meist auch rasch wieder etwas Neues. Wir bekommen auch Hinweise von Händlern, dass sie sich über ein gutes Geschäftsjahr freuen. Aber klar, wir müssen hier etwas tun, Politik und Gewerbe gemeinsam. Dazu soll es zeitnah Arbeitsgruppen geben.

Der Boulevard in der Hauptstraße ist ja nicht gerade unattraktiv, hier wäre doch eigentlich für Einzelhändler viel möglich. Ist die Konkurrenz aus Konstanz schlicht zu groß?

Allein wegen des Preisniveaus gibt es sicher Bereiche, bei denen die Konkurrenz enorm ist. Aber wir haben mit der Neugestaltung des Boulevards seit 2011 die Autozahlen von 12 000 auf 8000 am Tag gesenkt. Mit der neuen Verkehrsführung sollen sie auf 4000 runter. Das ist eine Maßnahme zur Steigerung der Aufenthaltsqualität, auch für Restaurantbesucher, die wir nun ein Jahr testen. Es wird seine Zeit dauern, bis eine einst stark befahrene Straße als eine Art Fußgängerzone akzeptiert wird.

Geht das nicht zu Lasten der umliegenden Straßen?

Die Bürger melden zurück, dass der Verkehr insgesamt zugenommen hat. Wir müssen uns darum kümmern, wie wir den Verkehr leiten können. Auch der Ortsbus und das Fahrradnetz spielen hier eine Rolle. Aber klar: Wenn am Boulevard 4000 Autos täglich weniger fahren sollen, verschwinden die ja nicht von heute auf morgen von der Straße, sondern suchen sich ihren Weg.

In der Schweiz, wie in ganz Europa, haben radikale und rechtspopulistische Kräfte größeren Zulauf. Kreuzlingen hat einen sehr hohen Migrantenanteil, wie ist die Stimmung?

Ich bedauere solche Tendenzen sehr und kann mich nur davon distanzieren. Wir haben einen Ausländeranteil von 54 Prozent in Kreuzlingen. Ich finde es fantastisch, dass das bei uns für überhaupt keine Probleme sorgt. Das hat in der Stadt eine gewisse Tradition, vor dem 1. Weltkrieg lag der Anteil einmal bei 58 Prozent, und immer hat man gut zusammengelebt. Es ist außergewöhnlich, eine Kreuzlinger Besonderheit. Wenn ich Verwandten in der Innerschweiz sage, dass wir einen Ausländeranteil in dieser Höhe haben und kein Problem mit Fremdenfeindlichkeit, dann herrscht großes Staunen.

Sie sprechen mit aller Gelassenheit von mehr als der Hälfte Ausländern in der Stadt. Jetzt müssen Sie der deutschen Politik den ultimativen Tipp geben.

Das maße ich mir nicht an (lacht). Aber für dieses Zusammenleben ist schon immer etwas getan worden, Ausländer werden einbezogen, das Integrationsangebot ist groß, es gibt einen Ausländerbeirat. Dagegen betreibt auch keine der Parteien in der Gemeinde Opposition.

Ich nehme an, zu den 54 Prozent gehören auch etliche Deutsche?

Etwa die Hälfte davon, ungefähr 6000 Deutsche wohnen hier.

Herr Niederberger, wenn Sie könnten: Würden Sie eine Grenze von 100 Euro für Schweizer Kunden in Deutschland einführen, vor der es keinen Ausfuhrschein mehr gibt?

(überlegt) Das könnte ich unterstützten. Ob es jetzt 100 Euro sein müssen, sei dahingestellt. Aber ob sie bei Kleinbeiträgen ausgestellt werden sollten, halte ich wirklich für fragwürdig. Es ist ja auch ein enormer administrativer Aufwand für ein paar wenige Cent. Aber ganz ehrlich: Ich habe auf diesem Gebiet zu wenig Erfahrung, ich kaufe in Kreuzlingen ein und hatte noch nie wirklich einen Ausfuhrschein in der Hand.

Weil es ziemlich unglücklich aussehen würde, wenn sie als Stadtpräsident von Kreuzlingen in Konstanz einkaufen?

Das hat gar nichts mit dem Amt zu tun, das habe ich zuvor auch nicht getan. Ich gehe gerne nach Konstanz, auch um Freunden die schöne Stadt zu zeigen. Aber dort einkaufen, dieser Trubel, das ist mir schlicht zu viel. Und wir haben genug sehr gute Geschäfte in Kreuzlingen. Da geht es mir auch darum, direkt mit den Leuten sprechen zu können.

Also ein Statement zur Heimat auf Kosten des Geldbeutels?

Ja, absolut. Gleichwohl kann ich gut verstehen, dass es hier Menschen gibt, die zum Einkaufen nach Konstanz fahren. Es gibt hier immer mehr Leute, die jeden Franken umdrehen müssen. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, wie er mit der aktuellen Situation umgeht.

Zur Person

Thomas Niederberger (47) ist in St. Gallen aufgewachsen. Nach der Schule arbeitete er bei der Bauverwaltung der Stadt, später war er Bausekretär in Uzwil. Ab 1999 war er Gemeindeschreiber. Zunächst zwölf Jahre lang in Romanshorn, wo er auch seine Frau Rattana kennenlernte. Ab 2011 arbeitete er in selber Funktion in Kreuzlingen. Die beiden haben eine Tochter und drei Söhne. Niederberger ist parteilos, will aber zeitnah der FDP oder der CVP – zwei Schweizer Parteien der politischen Mitte – beitreten. (bbr)