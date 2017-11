Konstanz Der lange Weg von Miriam zu Felix: Ein Transsexueller erzählt seine Geschichte

Der Radolfzeller Felix Altmann, früher Miriam, lebt heute als Mann. Unsere Autorin hat ihn getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie er seine neue Identität erkämpfte und warum Transsexualität auch heute noch ein Tabu-Thema ist.

Was geblieben ist? Da ist sich Felix Altmann auch nicht ganz sicher. Vielleicht das mit den Freundinnen. Er habe jede Menge „bester Freundinnen“, sei bei Frauen beliebt, bei Männern auch, aber einen richtigen Männerfreund, mit dem man Bier trinken oder angeln geht, habe er eben nicht. Die Freundinnen hingegen schätzten umso mehr, dass er zuhören könne. Das sei bei Männern nicht so verbreitet, höre er immer wieder.

Felix Altmann ist 48 Jahre alt und wohnt seit fünf Jahren in Böhringen-Rickelshausen. Aufgewachsen ist er gute 700 Kilometer Luftlinie vom Bodensee entfernt bei Lübeck als Miriam Altmann. Von Miriam zu Felix war es ein langer Weg und keiner, den sich Felix hätte leicht machen können.

Vom Mädchen zum Mann, aus dem Norden in den Süden

Die Gegenwart ist hell und darüber spricht Felix gern. Er wohnt in einem renovierten Bauernhaus in Böhringen-Rickelshausen mit seiner Freundin Lilith Steinhilber. Lilith verdient ihr Geld als Leiterin einer Tanzschule in Wahlwies, Felix hat ein Gewerbe angemeldet und möbelt alte Dinge auf, renoviert und restauriert. Den Bodensee und Radolfzell lieben sie beide, Lilith, weil beides Heimat ist, Felix, weil er die Landschaft von Beginn an mochte. Die Verwurzelung im Bodenseeraum bringt Lilith mit, von Verwandten und Freunden bis hin zu einer Fasnachtstanzgruppe, den „Sirenas“. Felix aber ist hier ein Mann wie andere auch und wie er es immer sein wollte. Auch das verbindet er positiv mit Radolfzell.

Über alles, was vorher war, hat Felix Altmann ein Buch geschrieben. Die Erinnerungen sind schmerzlich, die Jugend der heranwachsenden Miriam ist anstrengend. Während eines Urlaubs mit Eltern und Schwester gibt sich Miriam als Junge aus, lernt ein Mädchen kennen und erlebt die erste Ferienliebe. Als die beiden Verliebten einander Briefe schreiben, fängt Miriams Mutter diese ab, es gibt Streit zuhause. Es folgen Versuche, von zuhause auszubrechen, noch zaghaft als Jugendliche, die dem Leben draußen nicht gewachsen ist und nach einem Friseurbesuch von der Polizei ins Elternhaus zurückgebracht wird.

Schlimme Erfahrungen als junger Erwachsener

Später, im jungen Erwachsenenalter, lebt Miriam alias Lasse alias Yannick abwechselnd auf der Straße, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, sucht Zuflucht bei Frauen und immer noch die eigene Identität. Bei Jessi, die ihn von der Straße in München in ihr Dienstzimmer gerettet hat, lebt Lasse wochenlang im Schrank, damit die Familie, bei der Jessi als Au-pair-Mädchen lebt, ihn nicht entdeckt. Bei dem unsteten Leben bleiben Gewalterfahrungen nicht aus. Yannick wird nach einem Auftritt mit der eigenen Band verprügelt, der Versuch, als Weihnachtsmann ein paar D-Mark zu verdienen, endet in einer Vergewaltigung. Die Versuche, eine Beziehung zu einer Frau aufzubauen, ähneln waghalsigen Unternehmungen, immer in der Furcht, die körperliche Nähe könne zu weit gehen, die Socke, die als Penisattrappe fungiert, entdeckt werden.

Heute ist das Versteckspiel überwunden. Wenn er nicht darauf angesprochen werde, sei seine Geschichte kein Thema, sagt Felix Altmann und genießt die Normalität. Dass er nicht nach Ausreden sucht und nichts verheimlichen muss, hat ihm die Veröffentlichung eingebracht. Früher hat es solche Situationen gegeben, beim Baden etwa: „Ich habe sichtbare Narben am Oberkörper“, dort, wo die Brust abgenommen wurde. Auch mit Freunden vermied Felix Altmann, zum Schwimmen an den See zu gehen. „Seit dem Buch ist das vorbei“.

Zum endgültigen Schritt, sich von der Frau zum Mann operieren zu lassen, entschließt sich Felix erst, nachdem er schon jahrelang als Mann gelebt hatte, ohne staatlichen Segen. Den eigenen Ausweis hatte er zerschnitten. Damals trifft er über seine damalige Freundin und deren Eltern zum ersten Mal auf Menschen, denen er seine Geschichte anvertraute und die ihm halfen, Kontakt zu den Fachärzten, die sich mit Transsexualität beschäftigen, herzustellen. Die Beziehung zu der damaligen Freundin und Begleiterin hält dennoch nicht.

Neues Leben mit Lilith am Bodensee

Eine schelmische Ironie des Schicksals, dass Lilith genau zu dem Zeitpunkt in Felix Altmanns Leben tritt, als er annimmt, dass seines zum ersten Mal so etwas wie „geregelt“ sei. Er löste die Beziehung auf und begann sein neues Leben mit Lilith. Für Lilith war Felix zunächst ein rätselhafter Charmeur, sie habe seine Geschichte nur in Bruchstücken und per E-Mail erfahren, berichtet sie. Dass ihr zwischenmenschliche Tiefen liegen, half beim Zusammensetzen. „Ich habe zuhause nicht gelernt zu reden“, sagt Felix, „für mich war das Schreiben einfacher.“ Als sie die ganze Geschichte kennt, lässt diese sie nicht mehr los. „,Warum ich?’ war meine erste Reaktion“, berichtet Lilith. Die lebenslustige Frau sprüht vor Energie, ist „ohne traumatische Erfahrungen, aber von einer gewissen Tiefe“. Das hilft ihr, Felix’ Geschichte zu verstehen.

Ganz leicht tut sich das Paar anfangs nicht, das habe auch körperliche Gründe gehabt, erläutert Felix: „Ich stand am Anfang der Hormonbehandlung, war reizbar und aggressiv.“ Lilith erträgt die Stimmungsschwankungen, das schweißt zusammen. Anfangs macht es Lilith zu schaffen, dass sie die Wahrheit nicht mit ihr nahestehenden Menschen teilen kann. Seit das Buch veröffentlicht ist, ist dies kein Thema mehr. Kinder seien nie ein unbedingter Bestandteil ihres Lebensplans gewesen, sagt Lilith, „aber eine Weile hatte ich den Kummer, dass ich mit diesem Mann keine Kinder haben kann“.

Narben werden immer bleiben

Die Narben eines langen Wegs zu seiner Männlichkeit spürt Felix Altmann immer wieder – Testosteron, das man einnehmen muss, hat Nebenwirkungen, keine schlimmen, doch Schmerzen in Knien und Gelenken sind für ihn Alltag. Intensiver noch sind die seelischen Folgen des Identitätswechsels. Kontakt zu seinen Eltern pflegt Felix inzwischen wieder, nachdem beide Seiten jahrelang nicht miteinander sprachen. Herzlich kann er das Verhältnis nicht nennen, zu viele Wunden hat jahrelanges Unverständnis hinterlassen. Umso wichtiger sind Felix Altmann seine neuen Bindungen, zu Lilith, ihrer Familie, zu Radolfzell und dem See, die er heute als Heimat empfindet. Und eine neue Offenheit, das Wissen, dass seine Geschichte kein Geheimnis bleiben muss. Schließlich ist er hart erkämpft: sein Weg zur Männlichkeit.

Felix Altmann hat eine Autobiographie veröffentlicht unter dem Titel „Felix – von Mann zu Mann“. Norderstedt, Books on Demand, ISBN: 9783741280153. Zu beziehen ist das Buch im Buchhandel oder unter: www.felixaltmann.de

Experteninterview: "Operation steht nicht am Anfang"

Michael Berner, ­Direktor der Klinik für Psychiatrie und ­Psychotherapeutische Medizin am Klinikum Karlsruhe, zum ­Umgang mit Trans­sexualität

Über Transsexualität wird viel berichtet. Melden sich mehr Betroffene als früher?

Ich denke eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Das mediale Interesse und das Internet sorgen dafür, dass Betroffene sich umfangreich damit auseinandergesetzt haben, bevor sie sich an Therapeuten wenden. Es werden ja auch nicht mehr, weil das Interesse der Allgemeinheit an der Thematik groß ist. Aber die, die sich melden, sind etwas jünger.

Wie stellt der Betroffene fest, dass eine geschlechtsumwandelnde OP die richtige Entscheidung ist?

Eine Operation steht ja nicht am Anfang. Betroffene müssen zunächst darin unterstützt werden, herauszufinden, welcher Weg im Umgang mit ihrem Gefühl, unter ihrem biologischen Geschlecht zu leiden, der richtige ist. Die Operation ist eine von vielen Möglichkeiten. Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit der anderen Geschlechterrolle. Darin unterstützt ein Therapeut den Betroffenen, etwa durch Ausprobieren in der Öffentlichkeit.

Für eine Personenstandsänderung musste man früher nachweisen, dass man unfruchtbar ist. Grenzte diese Forderung nicht an Körperverletzung?

Tatsache ist, dass eine Operation ohne guten Grund Körperverletzung ist. Die Gerichte sichern die Betroffenen durch einen umfangreichen Begutachtungsprozess davor ab. Im Gesetz steht die Fortpflanzungsunfähigkeit, also eigentlich die geschlechtsangleichende OP, deshalb immer noch für die Personenstandsänderung drin. Der nächste Paragraph schließt das dann aber wieder aus. Die wichtigste Maßnahme ist die Änderung des Vornamens. Sie ging immer schon auch ohne Operation.

Wie schützt man transsexuelle Jugendliche vor falschen Entscheidungen?

Dadurch, dass die Begutachtung nur an wenigen, spezialisierten Zentren vorgenommen wird und über einen längeren Zeitraum. Wenn man genügend Anhalt für das Vorliegen einer sexuellen Identitätsstörung hat, wird man erst einmal die Pubertät medikamentös verzögert. Das ist noch umkehrbar.