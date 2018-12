Nahbar und unprätentiös zeigte sich Corentin Tolisso seinen Konstanzer Fans. Die zwei Stunden im Konzil gestalteten sich als Heimspiel, denn die Fans begrüßten ihn herzlich und begegneten ihm mit Anstand, Respekt und dem typisch Konstanzerischen Humor. Wahrscheinlich wird Tolisso seinerseits diese ausnehmend netten Fans in bester Erinnerung behalten.

Ingolf Astor, der diese außergewöhnliche Weihnachtsfeier moderierte, brach gleich in den ersten Minuten dank seiner gewitzt-humorigen Fragen das Eis. Er wollte nämlich nicht nur wissen, was Tolissos erstes deutsches Wort war ("Ich bin müde!"), sondern auch, welches deutsche Essen ihm am besten schmecke. "Apfelstrudel", antwortete der 24-jährige Sportler beinahe ohne zu zögern. Der Vorstand des Fan-Clubs eilte sofort davon und kam mit einem riesigen Apfelstrudel zurück. Corentin Tolisso war wirklich überrascht.

Lebhaft gestaltete sich die Fragerunde. Doch nicht die Erwachsenen, sondern ausschließlich die Kinder kamen zum Zug. Die kleine Lina wollte beispielsweise wissen: "Gewinnen Sie die Champions League?" Mit typisch französischem Charme antwortete Tolisso in perfektem Deutsch: "Ja, für dich!"

Später gesellte der Franzose sich ins Publikum, schaute sich Angriffsszenen an und musste raten, ob der Ball im Tor landet. Er schüttelte Oberbürgermeister Uli Burchardt die Hand und trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Tolisso ließ sich mit Kindern und Erwachsenen fotografieren und wurde nicht müde, Autogramme zu geben. Auch Ingolf Astor war begeistert von dem Promi, denn: "Er ist sympathisch, locker, bodenständig und nimmt sich geduldig Zeit für seine Fans."