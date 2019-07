Lisa Funk ist die Wagemutige der drei Geschwister: „Wir springen überall, in Flüsse, in Seen, von Felsen ins Meer. Im Maggiatal, im Verzascatal oder eben zuhause am Bodensee„, erklärt die 22-Jährige das Freizeitvergnügen in ihrer Familie.

Eine halbe Sekunde später: Lisa springt voraus, es folgen der jüngere Bruder Louis und der ältere, Robin. | Bild: Wagner, Claudia

Robin gibt sich in Bezug auf seinen Anteil bescheiden: „Eine Überwindung ist es immer“, sagt er, „im Moment wollte ich zum Beispiel gar nicht. Aber wenn die kleinen Geschwister wollen und einen dann auch noch an der Hand nehmen...“, sagt er und grinst. Immerhin ist Robin der Älteste und hat in Konstanz Hausrecht. Er studiert Philosophie an der Uni, Mutter und Geschwister sind bei ihm zu Besuch aus Hoppetenzell.

Freier Fall für Lisa, Louis und Robin: kurz vor dem Eintauchen ins Wasser | Bild: Wagner, Claudia

Vor allem der erste Sprung sei jedes Mal ein ganz eigener Kick, ergänzt der 17-jährige Louis. Einig sind sich die drei, dass der gemeinsame Absprung ins Wasser viel Spaß macht, aber auch Vorsicht geboten ist. „Wir schauen, ob hinten ein Boot kommt oder ein Schwimmer, damit nichts passiert“, erläutert Lisa.

Nur Lisa ist schon nass, die Brüder schweben noch in der Luft. | Bild: Wagner, Claudia

Das hält auch Andreas Dummel von der Wasserschutzpolizei für vernünftig. Er erläutert, dass das Brückenspringen polizeilich nicht verboten sei. „Wenn sich aber 15 Jugendliche in der Mitte der Radbrücke aufhalten und springen, dann wird es schwierig“, räumt er ein. Gefährlich sei vor allem der Sprung in die Mitte des Seerheins, denn dort verläuft die Fahrrinne für Boote. „Wir pflücken dann gerne mal die heraus, die in der Mitte herunterspringen“, sagt Dummel, „und appellieren an ihre Vernunft.“

Auch die Stadt verbietet die Sprünge von der Brücke ins Wasser nicht. Nach der Umwelt- und Polizeiverordnung der Stadt sei es erlaubt, zu springen, so Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt. Ausdrücklich verboten ist laut Bodenseeschifffartsordnung das Herunterspringen von Brücken, wenn sich ein Boot annähert. Dann könne auch ein Bußgeld verhängt werden, so Dummel. Viel entscheidender sei für den Springenden aber, dass dessen Verletzungsgefahr in diesem Fall sehr hoch sei.

Wer nicht auf die Wassertiefe achtet, kann sich schwer verletzen

Einige problematische Vorfälle mit Sprüngen ins Wasser habe es gegeben, wie Dummel berichtet. Ein Jugendlicher habe vor einigen Jahren ein Boot zu spät gesehen, habe es berührt und sich dabei leicht verletzt. Schlimmer ging ein Sprung von der eigentlich harmlos scheinenden Ufermauer aus. Ein junger Mann hatte den Wasserstand, der wenige Wochen zuvor deutlich höher gewesen war, falsch eingeschätzt, sprang – und brach sich den dritten und vierten Halswirbel, berichtet Dummel.

Den Spaß will Dummel den Jugendlichen nicht verderben. Wer rechts von der Brückenmitte mit Blickrichtung rheinabwärts springe, könne den Spaß genießen, das Wasser sei dort im Moment tief genug. Auch dort müssten die Springer aber genau darauf achten, keine Schwimmer zu gefährden.

Kadar, 18, aus Somalia, beginnt einen Sprung gerne rückwärts mit einem Salto. | Bild: Wagner, Claudia

Sichtlich Spaß hat auch Kadar, 18 Jahre, ein Akrobat am Brückengeländer. Gern springt er mit einem Salto im Absprung ins Wasser. „Den habe ich mir selbst beigebracht“, sagt Kadra, der ursprünglich aus Somalia stammt und im Moment die Wessenbergschule besucht. „Auf die Schiffe muss man aber aufpassen“, sagt er und klettert aus dem Wasser, auf dem Weg zum nächsten Sprung.

Kontrollierte Drehung: Kadar beim Sprung | Bild: Wagner, Claudia