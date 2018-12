Wer kleine Kinder hat, kennt das. Der Nachwuchs versucht gerne, Geschwister vor den Eltern anzuschwärzen. „Papa, Julia ist doof…“ Als Variante werden die Eltern untereinander ausgespielt: „Mama, der Papa hat erlaubt, dass ich…“

In Konstanz spielt sich Ähnliches ab. Eine Tragödie in bisher vier Teilen, Ende offen.

Christoph Nix | Bild: Theater

Der Tragödie erster Teil

Der Gemeinderat stimmt im Januar über Christoph Nix ab. Der Vertrag des Intendanten läuft bis 2020. Er will ein Jahr dranhängen, um ein großes Projekt verwirklichen zu können. Die Ablehnung trifft den streitbaren Intellektuellen tief. Er sagt: „Diese Entscheidung ist die klassische Retourkutsche für meine kritische Stimme zu politischen Missständen. Neben erfolglosen Politikern haben erfolgreiche Künstler wenig Chancen. Ich sehe das Votum mit Gelassenheit, denn zweieinhalb Jahre Theater können eine Ewigkeit dauern.“

Andreas Osner | Bild: Scherrer, Aurelia

Der Tragödie zweiter Teil

Das Theater sagt Anfang Februar die Ausrichtung der Theatertage ab. „Es ist zu klären, ob eine Absage allein durch das Theater möglich ist“, sagt Kulturbürgermeister Andreas Osner. Schon längst redeten die Protagonisten primär übereinander, nicht miteinander. Nix erklärt in einer Pressemitteilung, dass Osner gewusst habe, dass die Theatertage ohne neuen Vertrag gefährdet seien. Osner sage die Unwahrheit und überschreite Kompetenzen.

Christoph Nix und sein Assistent Daniel Morgenroth. | Bild: Scherrer, Aurelia

Der Tragödie dritter Teil

Das Theater inszeniert im April „Mein Kampf“. Wer sein Ticket brav bezahlt, sollte einen Davidstern angeheftet bekommen. Wer nicht, sollte zum Tragen einer Hakenkreuzbinde verpflichtet werden. Die Aktion erhält weltweite Aufmerksamkeit. „Das schadet Konstanz“, sagt Osner. „Das ist eine der größten Respektlosigkeiten und Grenzüberschreitungen.“ Er gibt ein Gutachten in Auftrag in Höhe von 17.500 Euro in Auftrag, um das Medienecho zu analysieren.

Das Ergebnis: Die Inszenierung soll ein Skandal gewesen sein, sie habe das Ansehen der Stadt beschädigt und viele Medien hätten kritisch berichtet. Die Reaktion des Theaters: Am 13. Dezember findet ein bunter Abend im Theater statt unter dem Motto „Wir spielen die Kosten für das überflüssige Mediengutachten ein und geben die Spenden an karitative Einrichtungen“. Sogar Georg Schramm soll an dem Abend erscheinen.

Uli Burchardt | Bild: Scherrer, Aurelia

Der Tragödie vierter Teil

Nix moniert im November den maroden Zustand des Hauses und macht die Verwaltungsspitze dafür verantwortlich: „Das älteste Theater Europas verfällt, weil politischer Wille fehlt.“ OB Uli Burchardt schreibt in den sozialen Medien: „Die von Herrn Nix so genannte Stadtpolitik hat in meiner Amtszeit den städtischen Zuschuss für das Stadttheater von rund 4,8 Millionen Euro pro Jahr auf rund 5,8 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Das Stadttheater ist damit die am höchsten bezuschusste Einrichtung der Stadt. Herr Nix sollte den Ball etwas flach halten.“

Die Reaktion des Theaters, abermals als Pressemeldung: „Entgegen der Stellungnahme der Stadt geht es nicht um eine Budgetsteigerung für das Theater, sondern darum, dass eine seit langem dringend notwendige Generalsanierung nicht vorgenommen wird.“

Und die Moral von der Geschicht'?

Wer Kinder hat, rät ihnen in ähnlichen Fällen gerne: Redet miteinander, sprecht euch aus. Doch in Sachen Theater/Rathaus scheint dieser Spielzeugzug abgefahren.

Kindisch und tragisch.